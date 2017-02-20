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Тюменская экономика в январе продемонстрировала рост

15:43 20 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.sibneftemash.ru

104,3% составил индекс промпроизводства в Тюменской области по итогам первого месяца 2017 года. Показатели добычи полезных ископаемых – 101,5%, обрабатывающих производств – 104,6%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 113,0%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 111,9%, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Среди обрабатывающих производств наибольшая динамика отмечена в обработке древесины и выпуске изделий из дерева и пробки, кроме мебели, – 107,1%, производстве химических веществ и химических продуктов – 111,5%, изготовлении автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 120,8%, выпуске электрического оборудования – 134,6% и других. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло в 3,3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"Вопреки распространенному мнению, ресурсодобывающий сектор не является определяющим в структуре экономики нашего региона. Доля тюменской нефти в общероссийских объемах – относительно незначительна и по итогам 2016 года составляет 2,3%. Это 13 место среди субъектов РФ. Экономика региона диверсифицирована, о чем свидетельствует структура внутреннего регионального продукта. Если в 2007 году доля промышленности составляла лишь 9%, то в 2016-м увеличилась до 37,5%. Причем в основе этого роста лежит развитие обрабатывающих секторов за счет ввода новых высокотехнологичных производств", – отметил губернатор Владимир Якушев в своем выступлении в Совете Федерации РФ, где состоялись Дни Тюменской области 13–15 февраля.

Теги: индекс промпроизводства , экономическое развитие

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