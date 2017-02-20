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Родителям рассказали, как уберечь детей от опасного контента в Сети

17:00 20 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Ирины Никулиной

Тюменскую систему регулирования безопасности в Интернете перенимают другие города.

Об этом сообщил председатель комитета молодежной политики департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Алексей Краев в рамках родительского собрания "Безопасность детей в Интернете".

Вместе с руководителем общественного движения "Родительская поддержка" Ириной Никулиной в рамках всероссийской акции "Месяц безопасного Интернета" в одном классе собрали родителей шестиклассников.

"Как научить ребенка виртуальному общению с незнакомцами и не стать жертвами преступников в Сети? Чему взрослые должны научиться сами и как самостоятельно поставить родительский контроль? Такие вопросы мы задавали себе перед организацией семинара. Важно знать, чем занимаются наши дети, где и с кем они проводят время в Сети", - пояснила Ирина Никулина.

По ее словам, в Тюменской области межведомственное взаимодействие всех структур находится на высоком уровне. Систему регулирования безопасности в Интернете перенимают другие города, однако тюменским родителям нельзя отставать.

"Представители образовательных организаций и правоохранительных структур находятся в постоянном диалоге. Это позволяет держать руку на пульсе и оперативно помочь ребенку. Волонтеры постоянно анализируют интернет-пространства. Закрываются опасные группы", - рассказал председатель комитета молодежной политики департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Алексей Краев.

Он отметил, что в силу разных причин многие родители до сих пор не знают, что происходит во Всемирной паутине. События последнего времени заставили, по его словам, посмотреть на виртуальный мир по-другому.

"Поэтому важно больше времени проводить за реальным, живым общением, особенно с детьми-подростками, быть в доверительных отношениях и неустанно рассказывать об опасностях в Сети на живых примерах, а также вместе изучать правила поведения в виртуальном пространстве", - пояснил Алексей Краев.

Родителям напомнили, что на смену одним угрозам могут быстро прийти другие. Уязвимыми по-прежнему остаются подростки в возрасте 12-15 лет.

Одна из мам, которая пришла на собрание, заметила, что позволила себе успокоиться, так как декабрь с "летающими" детьми остался в прошлом. Однако поделилась информацией, что уже появляются целые игры, которые навязывают детям не совсем благовидные действия.

"Еще один важный момент, который нужно знать всем, - в последнее время наблюдался всплеск интереса к группам, в которых пропагандируется опасное поведение", - добавил Алексей Краев.

Для школьников киберпатруль Тюменской области проводит уроки, творческие конкурсы и квесты, которые помогут разобраться, как правильно и безопасно использовать Интернет. Общественное движение "Родительская поддержка" не раз выступало инициатором семинаров и встреч для родителей, которые заинтересованы в безопасности детей.

В ближайшее время в Тюмени пройдет семинар "Причины и механизмы подросткового деструктивного и аутоагрессивного поведения" и встреча для взрослых, на которой обсудят "Негативные эмоции во взаимоотношениях родителей и детей: как противостоять настоящим и будущим проблемам в поведении и здоровье ребенка". Оба мероприятия преследует схожие цели и приглашают всех желающих.

Владислав Соколов

Теги: Интернет , школьники , киберпатруль , родители , детская безопасность

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