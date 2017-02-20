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В Ялуторовске отрепетировали переворачивание трехметрового блина

17:10 20 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
phototyumen.ru

Ялуторовским мастерам удалось перевернуть трехметровый масленичный блин. Правда, произошло это на репетиции главного действия ялуторовской широкой Масленицы. Об этом корр. "Тюменской линии" рассказал один из организаторов праздника, менеджер конкурса Иван Крутько.

"На репетиции нам удалось перевернуть блин, который в этом году будет приготовлен по новому рецепту", - пояснил он.

Муку для гигантского блина, благодаря которому Ялуторовск уже прозвали блинной столицей России, поставит местный комбинат хлебопродуктов ООО "Юнигрэйн", а молоко – тюменская фирма "Золотые луга". По словам Ивана Крутько, на репетициях блин-гигант всегда ведет себя более прилично, и его удается перевернуть. А во время самого праздника, пекари, видимо, волнуются, как наши биатлонисты на чемпионате мира, и последний выстрел у них не получается. Правда, по оценке участников всех десяти попыток, на вкусовых качествах гиганта это ни разу не сказалось.

О Ялуторовском блине-исполине, который местные умельцы пекут в этом году уже в одиннадцатый раз, знают далеко за пределами Тюменской области, некоторые приезжают на праздник из других городов.

Впервые гигантский блин в Ялуторовске попытались испечь в 2007 году. Тогда же появилась трехметровая железная сковорода, отлитая на Ялуторовском ремзаводе. Затею прочили в Книгу рекордов Гиннеса сразу в трех номинациях: самая большая сковорода, самое большое количество продуктов для приготовления блина и приготовление блина на открытом воздухе. Но целым блин со сковороды ни разу снять не удалось.

В 2016 году на приготовление трехметрового блина ушло 36 литров теста, рецепт которого пришлось подкорректировать. Специально для 10-ой попытки на Ялуторовском авторемонтном заводе изготовили новую сковороду весом 600 кг: более толстую, без бортов, которые раньше мешали процессу приготовления. И все получилось: хоть блин немного порвался, но его получилось перевернуть и обжарить с двух сторон. Затем гигантский блин разделили на множество частей и угостили гостей праздника.

Напомним, что праздник в Ялуторовске впервые вошел в национальный календарь России.

Борис Олейник

Теги: Ялуторовск , Масленица

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