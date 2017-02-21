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С чего начинают мобильный разговор уральские мужчины

14:30 21 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото компании "МегаФон"

Уральские мужчины придерживаются творческого подхода в решении мобильных вопросов.

По данным аналитиков "МегаФона", мужчины-абоненты оператора чаще женщин устанавливают мелодии вместо стандартных телефонных гудков. Связисты обнародовали портрет пользователя услуги "Замени гудок". Чаще других сервис выбирают абоненты в возрасте от 18 до 25 лет и от 30 до 36 лет.

Топ популярных мелодий на Урале возглавляют "Там за туманами" ("Любэ"), "Вдвоем" (Наргиз и Максим Фадеев), "Калым" (Мурат Тхагалегов), "Что такое осень" (ДДТ), "Экспонат" ("Ленинград").

Интересно, что мужчины, как правило, предпочитают раз в месяц обновлять мелодию, женщины в своих предпочтениях более постоянны – не чаще одного раза в квартал.

25% пользователей услуги вместо гудка устанавливают шутки и анекдоты. Среди самых популярных на Урале  "Ало, кисунь, ты уже здесь?" группы "Ленинград",  "Зацените важное разъяснялово" (СуперМедиа), "Россия-матушка" (Прикол Студия).

"Все больше жителей Урала предпочитают начинать разговор с собеседником с любимых мелодий: за последние 12 месяцев популярность услуги "Замени гудок" в нашем регионе выросла в 2,5 раза. Среди общего количества абонентов данного сервиса мужчин почти на 20 тысяч больше, чем женщин" - отметил директор по развитию бизнеса на массовом рынке "МегаФона" на Урале Сергей Алферов.

Тюменская область вошла в пятерку регионов Уральского филиала компании "МегаФон", где абоненты чаще других устанавливают мелодии или шутки вместо обычных телефонных гудков, которые слышат звонящие.

Перед Днем защитника Отечества абоненты "МегаФона" могут подключить бесплатно тест-драйв услуги "Замени гудок" в течение семи дней, набрав короткую команду *707#. С восьмого дня и все последующие дни стоимость пользования услугой составит 2,5 рубля в сутки.

Также клиенты оператора могут установить понравившуюся мелодию как у друга с сервисом "Копирование одной кнопкой", для этого достаточно позвонить другу и нажать клавишу "*", пока звучит музыка. Подробности на сайте www.megafon.ru.

Соб. инф.

Теги: МегаФон , День защитника Отечества

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