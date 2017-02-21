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Кимура Хидехито и Альберт Суфианов провели мастер-класс для российских нейрохирургов

13:24 21 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ФЦН

Мастер-класс по микрососудистому анастомозу под руководством профессора Альберта Суфианова и профессора Кимуры Хидехито из Японии состоялся в Федеральном центре нейрохирургии. Полученные теоретические знания участники смогли отработать на практических занятиях.

Участие в мастер-классе приняли тюменские специалисты и из других городов - Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Оренбурга, Стерлитамака, Нижнего Новгорода и Челябинска. Почетный гость мероприятия, врач-нейрохирург, доцент кафедры нейрохирургии Медицинской аспирантуры Университета г. Кобе (Япония) Кимура Хидехито, в первый день провел лекцию по показаниям, противопоказаниям и технике микрососудистой анастомозы, после чего участники отрабатывали сосудистые швы на силиконовых трубках, затем – на куриных крыльях и бедрах. Также в этот день прошла презентация клинического случая для показательной операции и живая хирургия в формате 3D.

Практические занятия по отработке шва на крысах продолжились во второй день конференции. Врач-нейрохирург сосудистого отделения ФЦН (НХО№2), к.м.н. Владимир Кустов рассказал об опыте лечения в ФЦН сосудистых заболеваний брахиоцефальных артерий, а главный врач центра, профессор Альберт Суфианов выступил с лекцией о болезни Мойя-Мойя. 

"Программа мастер-класса была насыщенной, думаю, что участники узнали много нового. Нам было важно не только передать теоретические знания, но и проработать практический аспект. Я благодарен нашему гостю, Кимуре Хидехито, что он всегда откликается на наши приглашения и готов делиться своим опытом с российскими коллегами", - отметил Альберт Суфианов.

Участники мастер-класса оценили высокий уровень организации и профессионализм экспертов. По словам врача из Стерлитамака, который уже многократно становился участником образовательных мероприятий, рассказал, что каждый раз он уезжает из ФЦН в Тюмени с новыми знаниями и идеями, которые старается воплощать в жизнь на благо пациентов.

Другой участник, который приехал в ФЦН из Уфы, выразил огромную гордость за то, что в России есть медучреждение такого высокого уровня.

"Безусловно, Альберт Акрамович зарекомендовал себя как высококлассный специалист и организатор, он создал великую команду, которая справляется с самыми сложными задачами в нейрохирургии. В Тюмени проводится огромное количество операций, и профессионализм местных специалистов виден на деле", - отметил он.

По окончании лекций и занятий состоялась выдача сертификатов для спикеров и слушателей конференции. Профессор из Японии Кимура Хидехито выразил надежду вновь посетить Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени и принять участие в конференциях и мастер-классах, которые, как он уверен, будут организованы на столь же высоком и профессиональном уровне.

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Фото пресс-службы ФЦН
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Теги: Альберт Суфианов , нейрохирургия , мастер-класс , медицина

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