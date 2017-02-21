Тюменские девятиклассники выберут предметы для сдачи экзаменов до 1 марта

Фото: Минобрнауки.рф

Более 14,6 тыс. девятиклассников Тюменской области сдадут экзамены. Заявления на участие в них нужно подать до 1 марта.

Как сообщает областной департамент образования и науки, ребята пишут заявления в своих школах, указывая выбранные предметы и форму - основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Основной формой ГИА-9 является экзамен, близкий по формату к ЕГЭ (такой сдают выпускники 11 классов).

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и учеников учреждений закрытого типа итоговая аттестация проводится в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) - письменного или устного с использованием текстов, тем, заданий и билетов. Такие девятиклассники могут выбрать форму экзаменов по своему желанию.

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники девятых классов должны сдать два обязательных предмета – русский язык и математику и два предмета по выбору. Каждый выпускник может выбрать только два предмета из числа предметов по выбору. При этом следует обратить внимание на те, которые необходимы для поступления в профильные 10-е классы (с углубленным изучением отдельных предметов). Если выпускник хочет учиться в профильном классе, на сайте школы нужно узнать, какие предметы для этого необходимо сдать.

Школьники, которые стали победителями или призерами всероссийской олимпиады (на всероссийском, заключительном этапе) или вошли в сборные команды страны на международных олимпиадах, освобождаются от прохождения ГИА-9 по предмету, соответствующему профилю олимпиады.

Ребята с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды по желанию могут сдать только два обязательных экзамена.

Для получения аттестата об основном общем образовании необходимо успешно пройти ГИА по всем четырем дисциплинам. Если выпускник получил на ГИА-9 неудовлетворительный результат хотя бы по одному предмету, он может повторно сдать экзамен в резервные дни. Если два и более предметов не покорились и на пересдаче, еще раз попробовать свои можно будет в сентябре.

Напомним, что ОГЭ для выпускников 9 классов в этом году пройдет в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26 мая по 24 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 5 по 22 сентября.