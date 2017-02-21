"Транснефть – Сибирь" эффективно экономит энергоресурсы

Фото АО «Транснефть – Сибирь»

81 млн рублей составила сумма экономии энергоресурсов в АО "Транснефть – Сибирь" по итогам реализации программы энергосбережения в 2016 году.

В числе перспективных энергоэффективных технологий, внедренных на предприятии, – оптимизация технологических режимов перекачки нефти. Применение оптимального количества включенных магистральных насосов и выбор наиболее эффективного режима работы электродвигателей позволили АО "Транснефть – Сибирь" в 2016 году сэкономить электроэнергию на сумму более 69 млн рублей. Повышению эффективности работы магистральных нефтепроводов способствуют также регулярная очистка внутренней поверхности трубопроводов и применение фильтров-грязеуловителей.

Для экономии электрической энергии в производственных помещениях АО "Транснефть – Сибирь" производится процесс установки энергосберегающих ламп и светодиодных светильников, которые имеют существенные преимущества и по потребляемой мощности, и по срокам эксплуатации перед традиционными лампами накаливания, сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, достигнута существенная экономия моторного топлива. Вся автомобильная техника АО "Транснефть – Сибирь" оснащена системой ГЛОНАСС, которая позволяет оптимизировать маршруты движения и максимально эффективно использовать имеющиеся мощности и вместимость автомобильного транспорта. Применение энергосберегающих технологий позволило предприятию не только уменьшить производственные издержки, но снизить выбросы в атмосферу от сжигаемого топлива.

Соб. инф.