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"Транснефть – Сибирь" эффективно экономит энергоресурсы

16:09 21 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото АО «Транснефть – Сибирь»

81 млн рублей составила сумма экономии энергоресурсов в АО "Транснефть – Сибирь" по итогам реализации программы энергосбережения в 2016 году.

В числе перспективных энергоэффективных технологий, внедренных на предприятии, – оптимизация технологических режимов перекачки нефти. Применение оптимального количества включенных магистральных насосов и выбор наиболее эффективного режима работы электродвигателей позволили АО "Транснефть – Сибирь" в 2016 году сэкономить электроэнергию на сумму более 69 млн рублей.  Повышению эффективности работы магистральных нефтепроводов способствуют также регулярная очистка внутренней поверхности трубопроводов и применение фильтров-грязеуловителей.

Для экономии электрической энергии в производственных помещениях АО "Транснефть – Сибирь" производится процесс установки энергосберегающих ламп и светодиодных светильников, которые имеют существенные преимущества и по потребляемой мощности, и по срокам эксплуатации перед традиционными лампами накаливания, сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, достигнута существенная экономия моторного топлива. Вся автомобильная техника АО "Транснефть – Сибирь" оснащена системой ГЛОНАСС, которая позволяет оптимизировать маршруты движения  и максимально эффективно использовать имеющиеся мощности и вместимость автомобильного транспорта. Применение энергосберегающих технологий позволило предприятию не только уменьшить производственные издержки, но снизить выбросы в атмосферу от сжигаемого топлива.

Соб. инф.

Теги: энергоэффективность , Транснефть-Сибирь

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