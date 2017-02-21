Опытные лесники помогут коллегам в зонах повышенного риска

Фото департамента лесного комплекса Тюменской области

Под дополнительный контроль за счет совместного взаимодействия филиалов Тюменской авиабазы возьмут территории тюменского леса в 2017 году.

Как сообщает областной департамент лесного комплекса, в филиалах, где в 2016 году нуждались в поддержке опытных лесников, пройдет процесс оптимизации. В частности, в Сорокинском филиале для обеспечения наиболее эффективной охраны лесов от пожаров, вредителей и болезней будет проведена реорганизация.

Анализ сезона 2016 года в первую очередь показывает необходимость усиления противопожарной работы, предупредительные и подготовительные меры борьбы с лесными пожарами.

В прошлом году в Сорокинском районе произошло 25 ландшафтных пожаров на площади более 300 га и пять лесных общей площадью 52,5 га. Для повышения оперативности ликвидации пожаров в филиале будет проведен дополнительный набор десантников-пожарных.

В то же время соседствующими филиалами Ишимским и Викуловским будет оказана помощь по проведению лесохозяйственных работ, исполнение которых в Сорокинском районе в предыдущие годы удавалось только при помощи коллег из соседних районов.