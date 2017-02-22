ТюмГУ выделили сто сорок миллионов рублей в рамках программы "5-100"

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Более 141,5 млн рублей из федерального бюджета получит Тюменский государственный университет в 2017 году в рамках программы "5-100".

Субсидии тюменскому вузу и еще 20 ведущим образовательным учреждениям страны на общую сумму более 10,3 млрд рублей выделены для повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Ректор Валерий Фальков отметил, что субсидия имеет целевое назначение, обновлять материально-техническую базу на эти средства не планируется. Они пойдут на проекты развития университета.

"Вложения в человеческий капитал и модернизация образования - это наши приоритеты на 2017 год. Деньги будут направлены на реализацию новых проектов, таких как Международный институт криологии и криософии, фокусом научных исследований которого является изучение Арктики, школа перспективных исследований, предполагающая новый формат высшего образования, лаборатория прикладных компетенций по сетевому и системному администрированию, идея создания которой возникла после многочисленных побед студентов-математиков на престижных международных конкурсах Worldskills. Как и в 2016 году, основная часть средств пойдет на выплату грантов, стипендий и иных форм поддержки преподавателей и студентов, в том числе на академическую мобильность", — сообщил Валерий Фальков.