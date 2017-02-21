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Этнический тур "На Кар-Нат" стал всероссийским

13:57 21 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Север-Пресс"

Старт Дню оленевода по всему Ямалу дали на фактории Кар-Нат. Это один из ключевых, массовых и самобытных праздников коренных малочисленных народов Крайнего Севера. В этот день фактория пестрила красками национальных костюмов и национальным колоритом.

Центр развития туризма провел этнический тур "На Кар-Нат". В программе - экскурсия об истории развития Пуровского района, обряд "На удачу", мастер-класс по изготовлению талисмана из можжевельника и рога, мастер-класс по приготовлению строганины, катание на оленьих упряжках и снегоходах, дегустация северного чая "На здоровье", фотографирование национальной одежде. Участники увидели соревнования по национальным видам спорта среди сельскохозяйственных предприятий Пуровского района: борьба, метание тынзяна на хорей, тройной прыжок, прыжки через нарты, гонки на снегоходах.

Как сообщили ИА "Север-Пресс" в центре развития туризма Пуровского района, границы тура расширяются, в этом году он стал всероссийским. На факторию приехали участники из Республики Крым. Гости подчеркнули, что, побывав на таком празднике, появилось ощущение сопричастности к традициям коренных народов Севера, которые они смогли сохранить, несмотря на сложности тундровой жизни.

Теги: День оленевода , Ямал

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