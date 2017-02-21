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Участница обороны блокадного Ленинграда отмечает юбилей

13:13 21 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Участница обороны блокадного Ленинграда, обладатель ордена Великой Отечественной войны второй степени Валентина Яковлева отмечает день рождения. 21 февраля ей исполняется 95 лет.

Валентина Яковлева родилась в 1922 году в д. Сухая Армизонского района. В 21 год ее призвали в ряды Красной армии. В октябре 1943 года она покинула родные края и отправилась на фронт. Она попала в состав 351-го и 72-го зенитно-артиллерийских полков Карельского фронта. Хрупкая девушка была орудийным номером артиллерийской батареи. Ее полк выполнял одну из самых важных задач по обороне блокадного Ленинграда.

Фото ИА "Тюменская линия"

3 августа 1945 года девушку демобилизовали. Она вернулась домой и устроилась на работу продавцом в торговое предприятие Армизонского, а потом Омутинского районов. Трудилась и в Целиноградской области. Теперь проживает в пансионате для ветеранов войны и труда в Тюмени.

Редакция "Тюменской линии" желает ветерану крепкого здоровья, хорошего настроения и сил для активной жизни.

Владислав Соколов

Теги: Бессмертный полк , юбилей , Великая Отечественная война , ветераны

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