Тюменский технопарк поможет внедрить в регионе новые информационные технологии

Фото ИА "Тюменская линия"

Внедрение аппаратно-программного комплекса для привлечения внимания к товарам и услугам OkSell поддержит бизнес-инкубатор Тюменского технопарка.

Как пояснил руководитель проекта Сергей Пильков, это принципиально новый подход к маркетингу и управлению рекламными кампаниями. Портал OkSell рассылает уведомления клиентам на смартфон, где установлено специальное приложение. Суть рассылки в том, что система сама определяет местоположение клиента и отправляет персональное предложение по скидкам и акциям прямо у входа в торговый центр или магазин.

Для этого используются инновационные маячки, которые отправляют два вида сигнала, – с одним работает приложение, а другой привлекает внимание клиентов, у которых приложения еще нет. Им система предлагает сыграть в игру "Поторгуемся?" и выиграть скидку на товар.

Комплекс готов пока на 80%: команда проекта освоила программирование маячков, создала портал, завершается разработка первой версии приложения для Android.

По словам Сергея Пилькова, в Тюмени уже есть магазины, готовые внедрить такую систему. При полной доработке ее ежемесячное абонентское обслуживание обойдется им в 5 тыс. рублей. После тестирования на объектах торговли команда намерена распространить проект на сервисные центры, музеи, вузы, центры туризма.

В феврале компания-разработчик системы получила статус резидента бизнес-инкубатора технопарка. Напомним, это дает право на льготные условия аренды площадей, помощь специалистов в сопровождении сделок и презентаций для потенциальных заказчиков. Всего с 2009 года экспертный совет технопарка рассмотрел свыше 200 заявок, более половины одобрены. Поддержку бизнес-инкубатора получают более 50 компаний, реализующих научно-технические инновационные проекты.

Евгения Шевцова