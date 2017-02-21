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Укрепление фундамента жилого дома в Тюмени поможет предотвратить ЧП

19:21 21 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Встреча жильцов дома № 34 по ул. Домостроителей с заместителем главы городской администрации Павлом Переваловым проходит в средней школе № 67 в Тюмени. Павел Перевалов, а также специалисты департаментов городской администрации и управляющей компании "Озерное" проинформировали собственников жилья о предстоящих работах по укреплению фундамента дома. 

"Усиление грунтового основания фундамента необходимо для того, чтобы предотвратить возможную чрезвычайную ситуацию. Принято техническое решение, которое позволит не допустить дельнейшей деформации конструкций дома. Контроль за работами ведет управляющая компания. Она заинтересована в том, чтобы все прошло в строгом соответствии с проектом, разработанным профессиональной экспертной организацией, которая проанализировала все детали технического состояния дома и установила причины образования дефектов", - обратился к жильцам Павел Перевалов.

Напомним, девятиэтажный жилой дом № 34 на ул. Домостроителей был построен в 2007 году. Строительство велось в соответствии с проектом, который прошел государственную экспертизу. Отклонений от проекта не допускалось. Разрешение на ввод дома в эксплуатацию было выдано на основании полного пакета необходимых документов.

Управляющая компания "Озерное" собственными силами отслеживала техническое состояние подвальных помещений, технических этажей и квартир дома. В 2016 году при очередном плановом осмотре было выявлено отклонение здания от вертикальной оси. Для проведения полного обследования и оценки технического состояния жилого здания, установления причины образования дефектов, влияющих на его эксплуатационную надежность, осенью 2016 года управляющая компания заключила договор с предприятием "Геофонд+".

Согласно заключению специалистов, для дальнейшего безопасного использования жилого здания необходимо выполнить усиление свайного фундамента. После выполнения работ по усилению и стабилизации осадок и деформаций грунтового основания конструкций возможно проведение мероприятий по восстановлению вертикального положения дома. При этом необходим постоянный и оперативный геотехнический мониторинг. С этими выводами согласились независимые эксперты, которых привлекли жильцы дома.

Павел Перевалов и другие участники встречи ответили на все вопросы жильцов.

"Сегодня дом полностью пригоден для проживания, и наша главная задача - не допустить дальнейшего ухудшения ситуации. Выполнение запланированных работ укладывается в рамки текущего ремонта и позволит зафиксировать текущее положение здания. В дальнейшем это нисколько не помещает собственникам жилья продолжить выяснение отношений с застройщиком и защищать свои интересы любыми законными способами", - подчеркнул заместитель главы администрации Тюмени.

Евгений Бабенко

Теги: жилищное строительство , ЖКХ , Павел Перевалов

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