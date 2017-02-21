Сергей Корепанов: дума создает все условия для эффективной работы правительства области

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Тюменская областная дума провела 11 заседаний, приняла 110 законов и 700 постановлений в 2016 году. Дума создала все необходимые условия правительству области для того, чтобы оно эффективно занималось вопросами социально-экономического развития региона.

Это отметил председатель областной думы Сергей Корепанов на пресс-конференции, подводя итоги работы в 2016 году.

"А это одна из основных задач, которые мы решаем наряду с социальной защитой населения, - подчеркнул он. - В 2016 году мы провели 11 заседаний областной думы, приняли 110 законов и 700 постановлений".

По итогам социально-экономического развития региона председатель областной думы отметил, что, по предварительным данным, индекс промышленного составляет 104%.

"Это не так уж плохо, - подчеркнул он. - Далеко не во всех субъектах РФ просматривается положительная динамика развития производства. В 2016 году наш регион поднялся с 15 места по индексу инвестиционной привлекательности на пятое место среди субъектов РФ".

Сергей Корепанов обратил внимание и на устойчивое положение региона и в жилищном строительстве. "Объем строительства жилья - один из важнейших показателей. В 2015 году мы заняли первое место по Российской Федерации, построив 2 миллиона 135 тысяч квадратных метров жилья. Это по полтора метра на человека. В 2016 году мы сдали 1 миллион 600 тысяч квадратных метров и лидируем в Уральском федеральном округе", - сообщил Сергей Корепанов.

Он отметил также положительную динамику в таких показателях, как продолжительность жизни в регионе, естественный прирост населения и рост количества многодетных семей.

"Это значит, что люди верят в будущее и надеются, что оно будет благополучным, и не боятся рожать детей", - заявил Сергей Корепанов.

Борис Олейник