up

21.02.2017 вторник

EUR 61.6987

USD 58.0967

В Тюмени 0..-2 С 7 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Политика

Сергей Корепанов: дума создает все условия для эффективной работы правительства области

13:35 21 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
council.gov.ru

Тюменская областная дума провела 11 заседаний, приняла 110 законов и 700 постановлений в 2016 году. Дума создала все необходимые условия правительству области для того, чтобы оно эффективно занималось вопросами социально-экономического развития региона.

Это отметил председатель областной думы Сергей Корепанов на пресс-конференции, подводя итоги работы в 2016 году.

"А это одна из основных задач, которые мы решаем наряду с социальной защитой населения, - подчеркнул он. - В 2016 году мы провели 11 заседаний областной думы, приняли 110 законов и 700 постановлений".

По итогам социально-экономического развития региона председатель областной думы отметил, что, по предварительным данным, индекс промышленного составляет 104%.

"Это не так уж плохо, - подчеркнул он. - Далеко не во всех субъектах РФ просматривается положительная динамика развития производства. В 2016 году наш регион поднялся с 15 места по индексу инвестиционной привлекательности на пятое место среди субъектов РФ".

Сергей Корепанов обратил внимание и на устойчивое положение региона и в жилищном строительстве. "Объем строительства жилья - один из важнейших показателей. В 2015 году мы заняли первое место по Российской Федерации, построив 2 миллиона 135 тысяч квадратных метров жилья. Это по полтора метра на человека. В 2016 году мы сдали 1 миллион 600 тысяч квадратных метров и лидируем в Уральском федеральном округе", - сообщил Сергей Корепанов.

Он отметил также положительную динамику в таких показателях, как продолжительность жизни в регионе, естественный прирост населения и рост количества многодетных семей.

"Это значит, что люди верят в будущее и надеются, что оно будет благополучным, и не боятся рожать детей", - заявил Сергей Корепанов.

Борис Олейник

Теги: облдума , жилищное строительство , индекс промпроизводства , социально-экономическое развитие , демография

Последние новости

15:03 Школа инженерного резерва открыла новые направления
14:52 Tele2 дарит бонусы новым абонентам Фото
14:41 Совет законодателей Тюменской области и автономных округов наметил планы работы в 2017 году
14:30 С чего начинают мобильный разговор уральские мужчины
14:19 Жительницу Ямала осудили на пять лет за убийство сестры
14:08 Предложения Тюменской области в Совет Федерации отражают интересы всех российских регионов, считает Сергей Корепанов
13:57 Этнический тур "На Кар-Нат" стал всероссийским
13:46 Певцы, танцоры и чтецы "Пионера" выступят для защитников Отечества Фото
13:35 Сергей Корепанов: дума создает все условия для эффективной работы правительства области
13:24 Кимура Хидехито и Альберт Суфианов провели мастер-класс для российских нейрохирургов Фото
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

В регионе контролируют исполнение поручений губернатора по подготовке к паводку

Несанкционированные свалки ликвидируют в Тюменской области

Владимир Якушев возглавит делегацию региона на Российском инвестиционном форуме

Политика

Совет законодателей Тюменской области и автономных округов наметил планы работы в 2017 году

Предложения Тюменской области в Совет Федерации отражают интересы всех российских регионов, считает Сергей Корепанов

Сергей Корепанов: дума создает все условия для эффективной работы правительства области

Экономика

Тюменский технопарк поможет внедрить в регионе новые информационные технологии

Тюменская область обеспечена строительным сырьем на век впреред

Тюменская экономика в январе продемонстрировала рост

Общество

Школа инженерного резерва открыла новые направления

Tele2 дарит бонусы новым абонентам

С чего начинают мобильный разговор уральские мужчины

Спорт

Назван соперник "Рубина" в первом раунде плей-офф

Павел Савин - бронзовый призер чемпионата России по легкой атлетике

Тюменцы отправили десять мячей в ворота "Динамо"

Происшествия

Жительницу Ямала осудили на пять лет за убийство сестры

По факту потасовки в тобольском кафе возбуждены уголовные дела

В Тюмени любителя пьяной езды отправили в колонию
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+