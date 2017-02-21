22 февраля - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 10 часов начнется пресс-тур в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области (ул. Холодильная, 57), где расскажут о результатах контроля за качеством и безопасностью мясной продукции в регионе.
В Тюмени в 10 часов 30 минут в Центре зимних видов спорта ТюмГУ (ул. Барнаульская, 41) начнется первенство Института физической культуры ТюмГУ по лыжным гонкам памяти В. Зуева.
В Тюмени в 11 часов на Исторической площади (ул. Ленина, 2) начнется торжественная церемония возложения гирлянд, венков и цветов, посвященная Дню защитника Отечества. В 11 часов 30 минут она продолжится около мемориального комплекса "Память" (ул. Республики, 142).
В Тюмени в 12 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция, посвященная презентации книги Юрия Давыдова "Зодчие": хроники одной группы".
В Тюмени в 12 часов 30 минут в Тюменском президентском кадетском училище (ул. Клары Цеткин, 39/1) начнется собрание, посвященное Дню защитника Отечества.
В Тюмени в 13 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45, большой зал) начнется церемония вручения государственных наград Российской Федерации, наград и почетных званий Тюменской области.
В Тюмени в 14 часов 30 минут в Областном геронтологическом центре (проезд Солнечный, 10/1) начнется конкурсно-игровая программа "Масленица" для старшего поколения.
В Тюмени в 16 часов в ТРЦ "Гудвин" (ул. Горького, 70) начнется торжественное открытие ярмарки книг о героизме, мужестве, военных подвигах и славе народа. Бесплатные книги будут раздавать также в "Галерее Вояж" и "Премьере".
В Ялуторовске в 13 часов 30 минут в СК "АТЛАНТ" (ул. Свободы, 193а) начнется финал регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ".
Этот день в мире:
1358 – войска французских повстанцев захватили дворец дофина в Париже, убив двух маршалов.
1651 – началась церковная реформа русского патриарха Никона.
1709 – русские войска разбили шведов в битве у Красного Кута, едва не захватив в плен шведского короля Карла XII.
1724 – Россия и Швеция заключили оборонительный союз.
1772 – французский драматург Пьер Бомарше выиграл судебный процесс о наследовании крупной суммы денег от его умершего компаньона Пари-Дюверне.
1793 – подполковник волонтеров Наполеон отправился в свой первый боевой поход в составе корсиканской экспедиции против Сардинии.
1878 – в Москве состоялась премьера Четвертой симфонии Чайковского.
1908 – в Будапеште состоялась премьера первой оперетты Имре Кальмана "Осенние маневры".
1918 – начался Ледовый поход Балтийского флота, выведенного через льды в Кронштадт.
1919 – в Бахмуте (Артемовске) создано Центральное правление каменноугольной промышленности.
1921 – в России создан Госплан.
1941 – в Варшавском гетто дневной рацион хлеба снижен до 85 граммов.
1942 – Австралия отказала Черчиллю в посылке солдат в Бирму.
1944 – советские войска освободили от фашистов Кривой Рог.
1964 – в СССР состоялась премьера фильма "Живые и мертвые".
1967 – Александр Солженицын закончил написание романа "Архипелаг ГУЛАГ".
1968 – свою первую песню записала английская группа "Дженезис".
1983 – американец Алекс Червинский построил пирамиду из 390 монет высотой 4 м (мировой рекорд).
1993 – при президенте России создан президентский совет.
1993 – Совет Безопасности ООН принял резолюцию о создании международного трибунала для лиц, обвиненных в военных преступлениях в Югославии.
1995 – алжирская полиция жестоко подавила бунт заключенных тюрьмы Серкаджи, убив при штурме 96 человек.
2000 - скончался знаменитый писатель сатирик Аркадий Хайт.