22 февраля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов начнется пресс-тур в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области (ул. Холодильная, 57), где расскажут о результатах контроля за качеством и безопасностью мясной продукции в регионе.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в Центре зимних видов спорта ТюмГУ (ул. Барнаульская, 41) начнется первенство Института физической культуры ТюмГУ по лыжным гонкам памяти В. Зуева.

В Тюмени в 11 часов на Исторической площади (ул. Ленина, 2) начнется торжественная церемония возложения гирлянд, венков и цветов, посвященная Дню защитника Отечества. В 11 часов 30 минут она продолжится около мемориального комплекса "Память" (ул. Республики, 142).

В Тюмени в 12 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция, посвященная презентации книги Юрия Давыдова "Зодчие": хроники одной группы".

В Тюмени в 12 часов 30 минут в Тюменском президентском кадетском училище (ул. Клары Цеткин, 39/1) начнется собрание, посвященное Дню защитника Отечества.

В Тюмени в 13 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45, большой зал) начнется церемония вручения государственных наград Российской Федерации, наград и почетных званий Тюменской области.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в Областном геронтологическом центре (проезд Солнечный, 10/1) начнется конкурсно-игровая программа "Масленица" для старшего поколения.

В Тюмени в 16 часов в ТРЦ "Гудвин" (ул. Горького, 70) начнется торжественное открытие ярмарки книг о героизме, мужестве, военных подвигах и славе народа. Бесплатные книги будут раздавать также в "Галерее Вояж" и "Премьере".

В Ялуторовске в 13 часов 30 минут в СК "АТЛАНТ" (ул. Свободы, 193а) начнется финал регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ".

Этот день в мире:

1358 – войска французских повстанцев захватили дворец дофина в Париже, убив двух маршалов.

1651 – началась церковная реформа русского патриарха Никона.

1709 – русские войска разбили шведов в битве у Красного Кута, едва не захватив в плен шведского короля Карла XII.

1724 – Россия и Швеция заключили оборонительный союз.

1772 – французский драматург Пьер Бомарше выиграл судебный процесс о наследовании крупной суммы денег от его умершего компаньона Пари-Дюверне.

1793 – подполковник волонтеров Наполеон отправился в свой первый боевой поход в составе корсиканской экспедиции против Сардинии.

1878 – в Москве состоялась премьера Четвертой симфонии Чайковского.

1908 – в Будапеште состоялась премьера первой оперетты Имре Кальмана "Осенние маневры".

1918 – начался Ледовый поход Балтийского флота, выведенного через льды в Кронштадт.

1919 – в Бахмуте (Артемовске) создано Центральное правление каменноугольной промышленности.

1921 – в России создан Госплан.

1941 – в Варшавском гетто дневной рацион хлеба снижен до 85 граммов.

1942 – Австралия отказала Черчиллю в посылке солдат в Бирму.

1944 – советские войска освободили от фашистов Кривой Рог.

1964 – в СССР состоялась премьера фильма "Живые и мертвые".

1967 – Александр Солженицын закончил написание романа "Архипелаг ГУЛАГ".

1968 – свою первую песню записала английская группа "Дженезис".

1983 – американец Алекс Червинский построил пирамиду из 390 монет высотой 4 м (мировой рекорд).

1993 – при президенте России создан президентский совет.

1993 – Совет Безопасности ООН принял резолюцию о создании международного трибунала для лиц, обвиненных в военных преступлениях в Югославии.

1995 – алжирская полиция жестоко подавила бунт заключенных тюрьмы Серкаджи, убив при штурме 96 человек.

2000 - скончался знаменитый писатель сатирик Аркадий Хайт.