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Школа инженерного резерва открыла новые направления

15:03 21 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: Минобрнауки.рф

Прикладной научно-технический центр "Школа инженерного резерва", образованный на базе Тюменского индустриального университета, объявляет набор по новым направлениям: "Занимательная химия", Formula School, Junior 3D, Robosmart и Smartmoto School.

Напомним, что образовательный проект начал работать в октябре 2015 года. В первый набор попали учащиеся 8-11 классов из восьми школ города. А  в мае 2016 года 70 школьников получили сертификаты о прохождении обучения. Уникальность проекта заключается в обучении ребят техническим наукам преподавателями вуза как на базе университета, так и в стенах тюменских школ. 

Сегодня "Школа" расширяет образовательные направления. И для школьников 7-8 классов, которые увлекаются изучением общей, неорганической и органической химии, будет полезным пройти курс "Занимательной химии".  Здесь ребята  смогут узнать гораздо больше информации, чем на обычных уроках в школе.

Направление Formula School и Smartmoto School пригодится школьникам старших классов. На занятиях педагоги помогают ребятам в проектировании и создании гоночного болида формульного класса и мотоцикла на электрической тяге. Курс обучения предусматривает утренние или вечерние посещения, в зависимости от занятости.

Направление Robosmart" подойдет для  детей от 13 до 17 лет, которые увлекаются робототехникой. На занятиях они научатся создавать роботов.

Направление Junior 3D рассчитано на школьников с первого по четвертый класс. Здесь ребята  будут учиться создавать 3D реальность, в которой будут целые города. И все это с помощью простых технологий: 3D -ручки и программы "3Dmax".

Стоит заметить, что во время занятий ребята не только изучат теорию,  но и разработают свои практические проекты, защита которых состоится в мае 2017 года.

Для записи на занятия необходимо заполнить анкету на сайте tiushir.ru. Все вопросы можно уточнить  по телефону:  (3452) 39-93-84.

Теги: ТИУ , школа инженерного резерва

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