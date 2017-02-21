Школа инженерного резерва открыла новые направления

Фото: Минобрнауки.рф

Прикладной научно-технический центр "Школа инженерного резерва", образованный на базе Тюменского индустриального университета, объявляет набор по новым направлениям: "Занимательная химия", Formula School, Junior 3D, Robosmart и Smartmoto School.

Напомним, что образовательный проект начал работать в октябре 2015 года. В первый набор попали учащиеся 8-11 классов из восьми школ города. А в мае 2016 года 70 школьников получили сертификаты о прохождении обучения. Уникальность проекта заключается в обучении ребят техническим наукам преподавателями вуза как на базе университета, так и в стенах тюменских школ.

Сегодня "Школа" расширяет образовательные направления. И для школьников 7-8 классов, которые увлекаются изучением общей, неорганической и органической химии, будет полезным пройти курс "Занимательной химии". Здесь ребята смогут узнать гораздо больше информации, чем на обычных уроках в школе.

Направление Formula School и Smartmoto School пригодится школьникам старших классов. На занятиях педагоги помогают ребятам в проектировании и создании гоночного болида формульного класса и мотоцикла на электрической тяге. Курс обучения предусматривает утренние или вечерние посещения, в зависимости от занятости.

Направление Robosmart" подойдет для детей от 13 до 17 лет, которые увлекаются робототехникой. На занятиях они научатся создавать роботов.

Направление Junior 3D рассчитано на школьников с первого по четвертый класс. Здесь ребята будут учиться создавать 3D реальность, в которой будут целые города. И все это с помощью простых технологий: 3D -ручки и программы "3Dmax".

Стоит заметить, что во время занятий ребята не только изучат теорию, но и разработают свои практические проекты, защита которых состоится в мае 2017 года.

Для записи на занятия необходимо заполнить анкету на сайте tiushir.ru. Все вопросы можно уточнить по телефону: (3452) 39-93-84.