Предложения Тюменской области в Совет Федерации отражают интересы всех российских регионов, считает Сергей Корепанов

council.gov.ru

Тюменская область не получила каких-то конкретных преференций от Дней Тюменской области, которые прошли недавно в Совете Федерации РФ. Отношение к просьбам субъектов-доноров несколько иное, чем к тем, кто живет за счет дотаций из федерального бюджета.

Это факт отметил председатель областной думы Сергей Корепанов на пресс-конференции, подводя итоги работы в 2016 году.

По его словам, гораздо важнее то, что проект решения принятого за основу по итогам обсуждения в комитетах Совета Федерации предложений и просьб Тюменской области отражает интересы всех российских субъектов.

"Проект постановления содержит одно поручения Госдуме с целью ускорения принятия одного из законов, есть пять поручений правительству РФ, три предложения в адрес Тюменской областной думы, связанных с разработкой и внесением законопроектов по тем вопросам, которые мы поднимали, - сообщил он. - И то, что такое постановление будет принято Советом Федерации, то вольно или невольно заставит профильные комитеты нести ответственность за продвижение этих законов. А это уже большое дело. Пока, к сожалению, многие наши инициативы не находят претворения в законах, принятых Федеральным Собранием".

Сергей Корепанов отметил, что все специалисты правительства Тюменской области и Тюменской областной думы при рассмотрении вопросов на комитетах Совета Федерации показали свою компетентность, высокий уровень теоретической подготовки и практических навыков.

Борис Олейник