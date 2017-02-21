up

21.02.2017 вторник

EUR 61.6987

USD 58.0967

В Тюмени -1..1 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Тюменской области пройдет первый форум недропользователей

17:37 21 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.lebherz-baumaschinen.de

"Форум недропользователей-2017. Геологическое изучение и добыча строительного и агрохимического сырья" состоится впервые в Тюмени. Мероприятие пройдет в областном департаменте недропользования и экологии 30 марта.

Как сообщает пресс-служба департамента, на форуме рассмотрят актуальные вопросы текущего состояния отрасли добычи строительных песков, глин, торфа и сапропеля Тюменской области, государственного регулирования пользования участками недр местного значения, экологические аспекты разработки недр, практика государственного надзора за рациональным использованием и охраной недр и другие вопросы.

В мероприятии примет участие  директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Злобина. Кроме того, в работе форума с докладами выступят пользователи недр, представители науки и общественности.

"Мы создаем площадку, на которой будут взаимодействовать органы государственной власти, недропользователи, представители науки и общественности. Уже подтвердили участие с докладами сотрудники профильных вузов Тюменской области. Доктора и кандидаты наук расскажут о перспективных объектах для поиска крупнозернистого песка в регионе, о применении диатомитов как строительного сырья, об использовании сапропеля и торфа для сельскохозяйственных целей", -  отметил модератор форума, начальник управления недропользования регионального департамента Антон Климович.

Теги: недропользователи , форум , Жанна Злобина

Последние новости

19:21 Укрепление фундамента жилого дома в Тюмени поможет предотвратить ЧП
18:21 В Тюменской области усилят меры безопасности в праздники
18:10 Программа "Сотрудничество" в 2017 году будет работать по одиннадцати направлениям
17:59 22 февраля - события дня
17:48 Владимир Якушев поручил определить направления для дальнейшего развития государственно-частного партнерства
17:37 В Тюменской области пройдет первый форум недропользователей
17:26 Спецгашение ко Дню защитника Отечества пройдет в центральном почтовом отделении Тюмени
17:15 Масленица с компанией "Золотые луга": программа праздника и секрет приготовления вкусных блинов
17:04 Тюменские девятиклассники выберут предметы для сдачи экзаменов до 1 марта
16:53 На Иртыше закрыли незаконную переправу
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

В Тюменской области усилят меры безопасности в праздники

Владимир Якушев поручил определить направления для дальнейшего развития государственно-частного партнерства

В регионе контролируют исполнение поручений губернатора по подготовке к паводку

Политика

Программа "Сотрудничество" в 2017 году будет работать по одиннадцати направлениям

Областная дума сэкономила более шестидесяти миллионов рублей

Совет законодателей Тюменской области и автономных округов наметил планы работы в 2017 году

Экономика

"Транснефть – Сибирь" эффективно экономит энергоресурсы

Тюменский технопарк поможет внедрить в регионе новые информационные технологии

Тюменская область обеспечена строительным сырьем на век впреред

Общество

Укрепление фундамента жилого дома в Тюмени поможет предотвратить ЧП

22 февраля - события дня

В Тюменской области пройдет первый форум недропользователей

Спорт

Особые спортсмены сыграют в мини-футбол на Кубок Тюменской области

Назван соперник "Рубина" в первом раунде плей-офф

Павел Савин - бронзовый призер чемпионата России по легкой атлетике

Происшествия

Жительницу Ямала осудили на пять лет за убийство сестры

По факту потасовки в тобольском кафе возбуждены уголовные дела

В Тюмени любителя пьяной езды отправили в колонию
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+