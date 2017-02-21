В Тюменской области пройдет первый форум недропользователей

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"Форум недропользователей-2017. Геологическое изучение и добыча строительного и агрохимического сырья" состоится впервые в Тюмени. Мероприятие пройдет в областном департаменте недропользования и экологии 30 марта.

Как сообщает пресс-служба департамента, на форуме рассмотрят актуальные вопросы текущего состояния отрасли добычи строительных песков, глин, торфа и сапропеля Тюменской области, государственного регулирования пользования участками недр местного значения, экологические аспекты разработки недр, практика государственного надзора за рациональным использованием и охраной недр и другие вопросы.

В мероприятии примет участие директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Злобина. Кроме того, в работе форума с докладами выступят пользователи недр, представители науки и общественности.

"Мы создаем площадку, на которой будут взаимодействовать органы государственной власти, недропользователи, представители науки и общественности. Уже подтвердили участие с докладами сотрудники профильных вузов Тюменской области. Доктора и кандидаты наук расскажут о перспективных объектах для поиска крупнозернистого песка в регионе, о применении диатомитов как строительного сырья, об использовании сапропеля и торфа для сельскохозяйственных целей", - отметил модератор форума, начальник управления недропользования регионального департамента Антон Климович.