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Совет законодателей Тюменской области и автономных округов наметил планы работы в 2017 году

14:41 21 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Совет законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов провел девять заседаний, рассмотрел и принял 72 протокола согласия в течение пяти лет.

Такая форма взаимодействия органов представительной власти себя оправдала, сообщил на пресс-конференции председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

"Основные направления работы совета законодателей определены – это взаимодействие в законодательной сфере, поддержка законодательных инициатив друг друга, и они будут сохранены и в дальнейшей работе", - отметил он.

По словам Сергея Корепанова, в повестке дня 2017 года 12 вопросов. В первом квартале члены совета законодателей трех субъектов федерации рассмотрят задачи законодательных органов по реализации послания президента России Федеральному Собранию. Будет заслушана информация о проводимых в Тюменской области, Ханты- Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах мероприятий по искусственному воспроизводству рыбных ресурсов, а также о системе мер социальной поддержки отдельных категорий населения. Во втором квартале предполагается уделить внимание перспективам развития внутреннего продовольственного рынка для снабжения северян продуктами юга Тюменской области.

"Состоится разговор о мерах поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций. Это важный вопрос", - подчеркнул Сергей Корепанов.

В третьем квартале законодатели трех субъектов рассмотрят вопрос о взаимодействии законодательных органов государственной власти области и автономных округов с органами местного самоуправления.

"Неплохой опыт в этой сфере накоплен у Ханты-Мансийского автономного округа. А также законодательное обеспечение реализации инвестиционной политики", - пояснил председатель Тюменской областной думы.

В четвертом квартале Совет законодателей рассмотрит меры экологической безопасности охраны окружающей среды.

Борис Олейник

Теги: совет законодателей , облдума

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