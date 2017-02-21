Новое пособие поможет юным тюменцам лучше узнать регион

Фото ИА "Тюменская линия"

Школьники Тюмени начали изучать краеведение по пособию "Путешествие по Тюменской области".

Как сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", образовательный проект Фонда общественной дипломатии "Диалог" представляет собой раскраску, блоки которой посвящены каждому муниципальному району региона и автономным округам. Средства на издание выделили члены фракции "Единая Россия" Тюменской областной Думы Андрей Артюхов, Дмитрий Горицкий, Фуат Сайфитдинов, Николай Токарчук, Ольга Швецова. Пособие рекомендовано департаментом образования и науки Тюменской области.

Издание для школьников и их родителей, педагогов позволит больше узнать о Тюменской области, природе края, его особенностях.

"Проект "Путешествие по Тюменской области" сплотит родителей и детей в изучении краеведения, поможет педагогам разнообразить учебные занятия. Рада, что эта идея понравилась и взрослым, и детям", — отметила Ольга Швецова, передавая пособие в гимназию №1.

Как рассказала мама первоклассника Ярослава Ирина Гребенкина, в простой и доступной форме в виде раскраски рассказывается про районы и города Тюменской области. "Нам всей семьей было очень интересно и познавательно изучать пособие. Думаю, что будем вместе с детьми не раз возвращаться к этому изданию и с интересом открывать для себя родной край", — заключила она.