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Власти Викуловского района встречаются с жителями сельских территорий

16:42 21 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
vikulovo.admtyumen.ru

Традиционные встречи представителей органов власти с жителями сельских поселений проходят в Викуловском районе.

Они обсуждают перспективы развития муниципалитета, демографическую ситуацию, состояние социальной сферы, сельхозпредприятий, исполнение наказов избирателей. На вопросы также отвечают представители сферы ЖКХ, здравоохранения, полиции, ветеринарной службы, депутаты районной думы.

Первые встречи состоялась для жителей Чуртанского поселения. Всего здесь проживают 860 человек, в том числе 36 многодетных семей. Основные занятия – агропромышленный комплекс и личные подсобные хозяйства. Всего на территории четыре сельхозпредприятия, по сдаче молока чуртанцы занимают третье место в районе.

Как пояснил глава района Александр Криволапов, в 2017 году здесь отремонтируют дорогу, благоустроят автобусные остановки для школьников в Доставалово и Малахово, заменят уличное освещение. Также селяне попросили решить вопросы с понижением уровня болота в Чуртане, вывозом мусора и усилить борьбу с лейкозом крупного рогатого скота.

Всего в районе запланировано 14 встреч, завершатся они 2 марта в Викулово. Посмотреть график можно здесь.

Евгения Шевцова

Теги: Викуловский район , ЖКХ , Александр Криволапов , прием граждан , ремонт дорог , освещение , АПК

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