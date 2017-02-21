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Масленица с компанией "Золотые луга": программа праздника и секрет приготовления вкусных блинов

17:15 21 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
missmodern.ru

Масленичная неделя порадует веселыми праздниками, длинными выходными и, конечно, блинами. Чтобы это лакомство удалось на славу, важно использовать качественные свежие продукты, считают в тюменской компании "Золотые луга".

Один из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири - АО "Золотые луга" - подготовил серию мероприятий, приуроченных к празднованию Масленицы.

В Челябинске гуляния начнутся 25 февраля. В городском саду в 12 часов начнется дегустация продукции торговой марки "Живи здорОво", будут проводиться конкурсы с призами и раздача шаров. Аналогичная программа начнется в 14 часов на площади Кировки.

26 февраля празднества с участием "Золотых лугов" запланированы в нескольких городах. В Тюмени Масленицу будут отмечать на Цветном бульваре, здесь помимо традиционной дегустации молочной продукции и конкурсов проведут викторину. Насыщенная программа ожидает гостей Воронинских горок, где все смогут попробовать продукцию тюменской компании, а также блины, испеченные из молока торговой марки "Золотые луга".

В Ялуторовске компания поучаствует в традиционном выпекании самого большого блина. Его будут готовить из молока торговой марки "Золотые луга". Болеть за участников действа зрители будут вместе с ростовой куклой Ацидофилином. Здесь пройдет дегустация и продажа свежей и полезной молочной продукции, а маленькие посетители получат веселые воздушные шары.

В Омске дегустация и конкурсы стартуют в 11 часов в парке "30 лет ВЛКСМ".

В Ишиме компания примет участие в традиционной ярмарке местных сельхозпроизводителей. Начало в 10 часов в городском парке. 

Коллектив компании "Золотые луга" поздравляет земляков с солнечным праздником и наступлением весны, и напоминает, что залог любого вкусного блюда – не только кулинарный талант, но и правильно подобранные ингредиенты. Качественные продукты, изготовленные из натурального местного сырья, не подведут хозяек, сделают застолье не только приятным, но и полезным.

Молоко должно быть от хорошего производителя, но необязательно максимально свежим. Некоторые любят готовить блинчики из чуть скисшего молока. Но при этом важно, чтобы продукция была без лишних добавок, консервантов и других увеличителей срока годности.

При жарке блинов предпочтение лучше отдать растительному маслу, так они получатся не слишком жирными, если соблюсти пропорции и не переборщить. А вот подчеркнуть вкус лакомства можно, смазав блины небольшим количеством натурального сливочного масла. Вряд ли фальсификат порадует гостей и домочадцев тем самым нежным вкусом, знакомым с детства, ведь в его составе может присутствовать пальмовое масло, которое дает неприятный привкус. 

Подавать блины можно с ягодами, джемом, сиропом, вареньем, а самые популярные на российских столах – сгущенное молоко и сметана. Последнюю можно выбрать разной жирности, но обязательно свежую и натуральную. Кроме того, можно приготовить блины с начинкой, например с творогом.

Отметим, продукция компании "Золотые луга" неоднократно подтверждала качество на многочисленных выставках и фестивалях, а отличные вкусовые свойства – на ярмарках и дегустациях. Предприятие со всей точностью соблюдает технологии производства молочной продукции, делая упор на свежести, натуральности и максимальной пользе для потребителя. В подтверждение этому компания вошла в список честных производителей молочной продукции, который формирует Россельхознадзор, получила медаль "За смелость" за отсутствие фальсификата. 

АО "Золотые луга" - один из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: молочный комбинат "Ситниковский" и молочный комбинат "Ишимский". В МК "Ситниковский" находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво!".

Теги: продукты питания , Золотые луга , Масленица

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