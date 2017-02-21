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БГ пожелал тюменцам приятного шопинга

15:58 21 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Борис Гребенщиков и группа "Аквариум" дали небольшой концерт за семь часов до своего официального выступления в Тюмени в ДК "Нефтяник".

Музыкант, певец, поэт, один из основателей русского рока и просто культовая личность многих поколений Борис Гребенщиков порадовал поклонников, как до этого радовал музыкой в общественных пространствах жителей Уфы, Екатеринбурга, Вятки, Томска и других городов. 

"Всем приятного шопинга", - таким пожеланием Борис Гребенщиков поприветствовал собравшихся. 

Решение о том, что музыканты дадут мини-концерт, было принято за два дня до приезда группы в Тюмень. В холле торгового центра "Фаворит" публика собралась за полчаса до начала, встретила кумира овациями, скандировала наизусть тексты песен, аплодировала и танцевала. 

Фото ИА "Тюменская линия"

Фото ИА "Тюменская линия"

"Есть такие люди, про которых нельзя сказать, что ты их поклонник. Для меня БГ больше чем его песни – он духовный гуру", - призналась зрительница Анастасия Яковлева.

Узнав о неформатном мероприятии в "Фаворите", Анастасия поспешила на встречу со своим кумиром с ребенком. Не одна она привела с собой самых юных фанатов. Были и настойчивые поклонницы, самые удачливые успели сделать фото с кумиром и получить автограф. Публика в ТРЦ "Фаворит" собралась разнообразная: молодые люди, дети и подростки, никогда не стареющие поклонники рока. 

"Я очень ждала этот концерт, меня не было в России около двух лет. И теперь с радостью проведу этот день, потому что с утра БГ и вечером БГ (на концерт иду)", - поделилась восторгом от встречи с музыкантами их поклонница Инна Тимофеева.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Люблю его творчество за то, что даже когда ты забегаешься, уйдешь в какую-то рутину и подумаешь, что, наверное, что-то идет не так, что-то могло бы быть иначе, лучше или по-другому, и перестаешь радоваться тому, что ты живешь, - музыка "Аквариума" возвращает к тому детскому состоянию, когда ты просто счастлив. Концерт "Аквариума" - это такая волшебная пилюля от гриппа и простуд, которую все ищут. Поэтому не болейте – ходите на "Аквариум", - сказала Инна Тимофеева. 

Концерт Бориса Гребенщикова и группы "Аквариум" состоится в ДК "Нефтяник" 21 февраля, начало в 19 часов.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Ирина Ромашкина

Теги: ДК Нефтяник , концерты , музыканты , концерт

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