Программа "Сотрудничество" в 2017 году будет работать по одиннадцати направлениям

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Шесть объектов социально-культурного назначения было введено в эксплуатацию в рамках программы "Сотрудничество" на Ямале и в Югре в 2016 году.

Этот факт отметил председатель областной думы Сергей Корепанов на пресс-конференции, посвященной итогам работы в 2016 году.

"По программе "Сотрудничество" в 2016 году было освоено, к сожалению, только 68% отпущенных средств, - сообщил он. - На Ямале этот процент составил 97,6%, по Ханты-Мансийскому автономному округу – 62,6%. Не освоение средств произошло по объективным причинам: округ был вынужден в судебном порядке расторгнуть договор с одним из подрядчиков по строительству дорог компанией "Аэродромдорстрой". Но эти средства не пропадут – они автоматически перешли в новый год".

Большая часть средств программы "Сотрудничество" и на Ямале и в Югре идет на дорожное строительство. Кроме дорожных объектов в 2016 году велось строительство школ, детских садов, объектов физкультуры и спорта, здравоохранения. Шесть из них были введены в эксплуатацию, остальные будут достраиваться в 2017 году. Треть средств программы "Сотрудничество" идет на реализацию социальной программы.

"Более 16 тысяч человек из автономных округов, проживающих на юге Тюменской области, получили в 2016 году доплаты к пенсиям, доплаты на жилищно-коммунальные услуги, на услуги связи, на транспортные расходы, единовременные выплаты к праздничным датам. 529 жителей Югры и 849 ямальцев прошли реабилитацию в Центре "Пышма". 280 детей и подростков Югры отдохнули в загородных лагерях отдыха на юге Тюменской области. 43 семьям из Югры и 83 из Ямала были предоставлены выплаты на приобретение и строительство жилья в рамках программы "Сотрудничество". 1 тысяча 243 пациента из Ханты-Мансийского автономного округа и 4 тысячи 863 пациента из Ямала прошли реабилитацию и лечение в медицинских учреждениях юга Тюменской области", - пояснил председатель облдумы.

Сергей Корепанов заявил, что в 2017 году программа "Сотрудничество" будет работать по 11 направлениям, как и раньше.

Борис Олейник