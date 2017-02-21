Владимир Якушев поручил определить направления для дальнейшего развития государственно-частного партнерства

admtyumen.ru

Создание инструментов и развитие механизма государственно-частного партнерства обсудили на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Владимир Якушев 21 февраля.

Это направление учитывается в общей оценке состояния инвестиционного климата региона в Национальном рейтинге субъектов РФ.

Как отметил заместитель губернатора Вадим Шумков, по итогам 2015 года Тюменская область получила невысокое значение показателя. Главные факторы, лежащие в основе оценки уровня развития государственно-частного партнерства, касаются развития институциональной среды и нормативно-правового обеспечения в этой сфере, а также конкретного опыта реализации проектов.

"На протяжении 2016 года в Тюменской области создана необходимая институциональная среда, определена специализированная структура, ответственная за реализацию государственно-частных проектов, приняты необходимые нормативные документы, регулирующие порядок их согласования, выполнения и межведомственное взаимодействие. Главное, что в регионе появился и опыт реализации реальных проектов. В прошлом году заключено восемь концессионных соглашений, касающихся модернизации объектов ЖКХ. С общим объемом частных инвестиций почти 1,5 млрд рублей",- пояснил Вадим Шумков.

Заместитель губернатора проинформировал о дальнейших мерах, призванных способствовать развитию государственно-частного партнерства в 2017 году.

"Этот формат взаимодействия - эффективная форма сотрудничества, которая в условиях сужения возможностей бюджета позволяет не останавливать, а наоборот, продолжить развитие региона",- отметил он.

Владимир Якушев сделал акцент на том, что заключение концессионных соглашений должно быть максимально прозрачным. Этой теме необходимо найти свое отражение в законодательной базе, чтобы сделать эту процедуру максимально открытой.

"Оценка нашей работы в сфере государственно-частного партнерства - это, прежде всего, количество реализованных проектов. Мы сделали большой шаг в использовании этой формы сотрудничества в ЖКХ, обороте твердых бытовых отходов. Создали и необходимые правовые инструменты. Но они будут бесполезны, если не будет реальных проектов. Потому необходимо проанализировать и определить другие направления, где также максимально эффективно можно использовать этот механизм на благо региона",- нацелил всех губернатор.