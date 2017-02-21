В Тюменской области усилят меры безопасности в праздники

mvd.ru

Все службы региона перейдут на усиленный режим работы.

Безопасность граждан и обеспечение антитеррористической защищенности мест и объектов массового пребывания людей во время проведения на территории региона праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, стали главной темой обсуждения на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Тюменской области. Оно состоялось 21 февраля под руководством губернатора Владимира Якушева.

В заседании антитеррористической комиссии приняли участие представители МЧС, правоохранительных органов, территориальных управлений федеральных ведомств, структурных подразделений региональных органов исполнительной власти, а также главы муниципальных образований в режиме видеоконференцсвязи.

"Мы не первый раз с вами говорим на эту тему. К сожалению, беда всегда приходит неожиданно, поэтому главное пожелание - не расслабляться. Важно, чтобы все системы жизнеобеспечения работали без сбоев, шел постоянный обмен информацией, обеспечивалось межведомственное взаимодействие между главами администраций и ответственными структурами", - обратил особое внимание губернатор.

Владимир Якушев призвал всех предельно серьезно отнестись к вопросу перевозки детей. "Все алгоритмы действий должны быть отработаны четко. Правила распространяются не только при движении автобусов на федеральных трассах, но и по межмуниципальным дорогам в том числе", - добавил он.

Заострил внимание глава региона и на работе представителей служб МЧС, социальной защиты, коммунального хозяйства.

С 22 февраля все силовые структуры переходят на усиленный режим несения службы. Во время проведения мероприятий в спортивных и культурных учреждениях будут дежурить дополнительные наряды, ужесточен пропускной режим.