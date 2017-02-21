up

21.02.2017 вторник

EUR 61.6987

USD 58.0967

В Тюмени -1..1 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

В Тюменской области усилят меры безопасности в праздники

18:21 21 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
mvd.ru

Все службы региона перейдут на усиленный режим работы.

Безопасность граждан и обеспечение антитеррористической защищенности мест и объектов массового пребывания людей во время проведения на территории региона праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, стали главной темой обсуждения на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Тюменской области. Оно состоялось 21 февраля под руководством губернатора Владимира Якушева.

В заседании антитеррористической комиссии приняли участие  представители МЧС, правоохранительных органов, территориальных управлений федеральных ведомств, структурных подразделений региональных органов исполнительной власти, а также главы муниципальных образований в режиме видеоконференцсвязи.

"Мы не первый раз с вами говорим на эту тему. К сожалению, беда всегда приходит неожиданно, поэтому главное пожелание - не расслабляться. Важно, чтобы все системы жизнеобеспечения работали без сбоев, шел постоянный обмен информацией, обеспечивалось межведомственное взаимодействие между главами администраций и ответственными структурами", - обратил особое внимание губернатор.

Владимир Якушев призвал всех предельно серьезно отнестись к вопросу перевозки детей. "Все алгоритмы действий должны быть отработаны четко. Правила распространяются не только при движении автобусов  на федеральных трассах, но и по межмуниципальным дорогам в том числе", - добавил он.

Заострил внимание глава региона и на работе представителей служб МЧС, социальной защиты, коммунального хозяйства.

С 22 февраля все силовые структуры переходят на усиленный режим несения службы. Во время проведения мероприятий в спортивных и культурных учреждениях будут дежурить дополнительные наряды, ужесточен пропускной режим.

Теги: Владимир Якушев , безопасность , 8 Марта , День защитника Отечества

Последние новости

19:21 Укрепление фундамента жилого дома в Тюмени поможет предотвратить ЧП
18:21 В Тюменской области усилят меры безопасности в праздники
18:10 Программа "Сотрудничество" в 2017 году будет работать по одиннадцати направлениям
17:59 22 февраля - события дня
17:48 Владимир Якушев поручил определить направления для дальнейшего развития государственно-частного партнерства
17:37 В Тюменской области пройдет первый форум недропользователей
17:26 Спецгашение ко Дню защитника Отечества пройдет в центральном почтовом отделении Тюмени
17:15 Масленица с компанией "Золотые луга": программа праздника и секрет приготовления вкусных блинов
17:04 Тюменские девятиклассники выберут предметы для сдачи экзаменов до 1 марта
16:53 На Иртыше закрыли незаконную переправу
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

В Тюменской области усилят меры безопасности в праздники

Владимир Якушев поручил определить направления для дальнейшего развития государственно-частного партнерства

В регионе контролируют исполнение поручений губернатора по подготовке к паводку

Политика

Программа "Сотрудничество" в 2017 году будет работать по одиннадцати направлениям

Областная дума сэкономила более шестидесяти миллионов рублей

Совет законодателей Тюменской области и автономных округов наметил планы работы в 2017 году

Экономика

"Транснефть – Сибирь" эффективно экономит энергоресурсы

Тюменский технопарк поможет внедрить в регионе новые информационные технологии

Тюменская область обеспечена строительным сырьем на век впреред

Общество

Укрепление фундамента жилого дома в Тюмени поможет предотвратить ЧП

22 февраля - события дня

В Тюменской области пройдет первый форум недропользователей

Спорт

Особые спортсмены сыграют в мини-футбол на Кубок Тюменской области

Назван соперник "Рубина" в первом раунде плей-офф

Павел Савин - бронзовый призер чемпионата России по легкой атлетике

Происшествия

Жительницу Ямала осудили на пять лет за убийство сестры

По факту потасовки в тобольском кафе возбуждены уголовные дела

В Тюмени любителя пьяной езды отправили в колонию
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+