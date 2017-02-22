Тюмень почтила память воинов, защитивших Отечество

t-l.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев вместе с ветеранами войны и труда принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориалам павших на фронтах Великой Отечественной войны на Исторической площади и площади Памяти в Тюмени накануне Дня защитника Отечества.

Цветы к Вечному огню возложили депутаты Тюменской областной думы, представители общественности, воспитанники военно-патриотических клубов, студенты и школьники.

Тюменцы почтили память павших воинов минутой молчания. Торжественным маршем перед мемориальными комплексами прошли курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова и кадеты Тюменского президентского кадетского училища.

Губернатор не раз подчеркивал значимость праздника для укрепления патриотического духа. Глава региона, который сам проходил срочную военную службу в Советской армии с 1986 по 1988 год и имеет воинскую специальность стрелок-наводчик пулемета БТР, считает российских воинов примером мужества, отваги и стойкости для подрастающего поколения.

"Мы гордимся героическими подвигами наших отцов и дедов, которые с честью и достоинством сражались за мирное небо над головой, бесстрашно шли к победе. Эту память мы пронесем через года, передадим нашим детям и внукам", - отмечается в официальном обращении главы области к землякам.

Евгений Бабенко