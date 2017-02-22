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На татами в Тюмени встретятся лучшие дзюдоисты УФО

12:40 22 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Региональный турнир по дзюдо памяти Фариды Гориновой пройдет в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) 25 февраля.

Торжественное открытие начнется в 10 часов, старт соревнований - в 10 часов 30 минут.

С 2010 года турнир ежегодно собирает около 400 спортсменов из разных регионов России. В 2017 году соревнования пройдут среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения в девяти весовых категориях.

Заявки подали 29 команд из спортивных школ Челябинска, Новосибирска, Омска, Надыма, Новокузнецка, Тюмени, Камышлова, Ирбита, Копейска, Тобольска, Заводоуковска, Нижнего Тагила, Ишима, Озерска, Снежинска, а также Курганской области.

Фарида Горинова – директор школы олимпийского резерва "Центр дзюдо" с 2003 по 2009 годы, исполнительный директор межрегиональной Федерации дзюдо УФО, отличник физической культуры, отмечена орденом Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ "За заслуги в развитии спорта". Благодаря ее мудрому руководству в 2006 году спортивная школа получила статус школы олимпийского резерва. В том же году Фарида Фаисовна удостоилась звания "Директор года". Фарида Горинова скоропостижно скончалась в августе 2009 года.

Теги: Тюмень-дзюдо , дзюдо

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