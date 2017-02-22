Широкая Масленица на Цветном бульваре: программа праздника

mkrf.ru

Выступления творческих коллективов, продажа сувениров, спортивные и творческие конкурсы и угощения ожидают тюменцев на Цветном бульваре 26 февраля.

В 12 часов здесь начнется праздник "Широкая Масленица", сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Горожан приглашают на мастер-классы по изготовлению народных кукол, росписи на холщовых сумках и пряниках, а также испытать ловкость под руководством специалистов выездной кузницы.

Откроется тематическая фотозона, состоится показ театрализованного представления с участием ростовых кукол и творческих коллективов Дома культуры "Водник".

На специальной площадке будет установлено чучело Масленицы - символа праздника, на которое каждый сможет повязать ленточку и загадать желание.

Тюменцы станут свидетелями движения масленичного поезда в сопровождении ряженых, циркачей, скоморохов и других персонажей народного гуляния.

"Поезд" пройдет от Тюменского ЦУМа к главной сценической площадке через "Ворота счастья". Во время гуляния будет организована выставка работ участников, которых в конце праздника ожидает награждение. Кукла- победитель продолжит шествие, горожане увидят ее в 2018 году.

Соб. инф.