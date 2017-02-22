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Защитники Отечества в Тюменской области получают пенсии и пособия

13:24 22 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ПФР

493 участника Великой Отечественной войны, 438 инвалидов войны, более 12 тыс. ветеранов боевых действий живут в Тюменской области.

Участники войн, имеющие инвалидность вследствие военной травмы, имеют право на одновременное получение двух пенсий: трудовой пенсии по старости и государственной пенсии по инвалидности. На 1 февраля 2017 года в Тюменской области средний размер двух пенсий превышает 32 тыс. рублей.

Кроме того, по две пенсии в Тюменской области получают 23 вдовы погибших военнослужащих и 398 родителей погибших военнослужащих, их средний размер пенсии превышает 25 тыс. рублей и 23 тыс. рублей соответственно.

С 1 мая 2005 года участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1 тыс. рублей. Военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны, вдовам умерших инвалидов Великой Отечественной дополнительное ежемесячное обеспечение выплачивается в размере 500 рублей.

Размер ежемесячной денежной выплаты ветеранов войны, в том числе участников, инвалидов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий составляет от 1 тыс. 517,20 до 5 тыс. 54,11 руб., включая стоимость набора социальных услуг.

По линии Пенсионного фонда может быть назначена  страховая пенсия по старости военным пенсионерам при соблюдении ряда условий: возраст, стаж на гражданке, пенсионные баллы, наличие пенсии по линии силовых ведомств. В Тюменской области страховую пенсию по старости получают более 4 тыс. военнослужащих, ее средний размер составляет 3 тыс. 284,30 рублей, сообщает отделение ПФР по Тюменской области.

Соб. инф.

Теги: социальная поддержка , Великая Отечественная война , ПФР , ветераны , пенсии

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