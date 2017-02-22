up

22.02.2017 среда

EUR 61.209

USD 57.859

В Тюмени 1..3 С 7 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Владимир Ковин: поддержка кредитной кооперации - одно из приоритетных направлений развития АПК

11:56 22 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменской областной думы

Глава аграрного комитета  областной думы Владимир Ковин принял участие в расширенном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Основная тема разговора – развитие агропромышленного комплекса и обеспечение рационального природопользования в тюменском регионе.

"У наших коллег был неподдельный интерес, когда разговор шел в целом о состоянии АПК области. В нашем сложнопостроенном субъекте есть не только нефть и газ, еще активно развивается аграрный сектор. В этом направлении нам действительно есть что показать",- убежден Ковин.

Законодатель остановился на ряде инициатив, которые в Совете Федерации были приняты позитивно.

"Одно из предложений касалось мелкотоварных сельхозпредприятий. Мы предложили увеличить процентное соотношение федерации в грантах. Это дорогого стоит. Начать свое дело в АПК без стартового капитала, без гарантий просто невозможно. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана",- отметил Владимир Ковин.

По словам председателя комитета, на заседании речь шла и об увеличении лимитов по недорогим кредитным ресурсам для всех сельхозпроизводителей.

"В этом вопросе мы так же были услышаны. У нас запросили информацию, мы ее предоставим. Также затронули тему поддержки малых форм хозяйствования. Речь шла о кредитной кооперации", - рассказал законодатель.

По мнению Владимира Ковина, кредитная кооперация должна участвовать в инвестиционной деятельности наряду с другими финансовыми институтами.

"Такая форма работы, как дни субъектов в Совете Федерации, очень эффективна. Этому предшествует большая серьезная подготовка, все отрабатывается детально и по существу", - резюмировал депутат.

В трехдневных мероприятиях участвовали члены Верхней палаты российского парламента, представители общественности, бизнеса, науки и культуры. Депутатский корпус представляли Сергей Корепанов, Инна Лосева, Фуат Сайфитдинов, Владимир Ковин, сообщает управление по обеспечению информационной политики Тюменской областной думы.

Соб. инф.

Теги: облдума , Владимир Ковин , кооперация , Совет Федерации , АПК

Последние новости

14:08 Широкая Масленица на Цветном бульваре: программа праздника
13:57 В Югре эвакуировали пассажиров поезда из-за ложного минирования
13:46 На юге Тюменской области обустраивают земельные участки для многодетных семей Ямала
13:35 В Тюмени полицейского-наркоторговца приговорили к тринадцати годам
13:24 Защитники Отечества в Тюменской области получают пенсии и пособия
13:13 Наказание для водителей общественного транспорта в Тюмени могут ужесточить
13:02 Пугливая кошка ищет хозяина
12:51 Более пяти миллионов штрафов выплатили владельцы резинового жилья в Тюмени
12:40 На татами в Тюмени встретятся лучшие дзюдоисты УФО
12:29 С тюменских крыш уберут сосульки и снег
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Тюмень почтила память воинов, защитивших Отечество

Тюменских предпринимателей проконсультируют в многофункциональных центрах

Госнаграды президента из рук губернатора получат тридцать пять тюменцев

Политика

Программа "Сотрудничество" в 2017 году будет работать по одиннадцати направлениям

Областная дума сэкономила более шестидесяти миллионов рублей

Совет законодателей Тюменской области и автономных округов наметил планы работы в 2017 году

Экономика

Владимир Ковин: поддержка кредитной кооперации - одно из приоритетных направлений развития АПК

Тюменская область заняла четвертое место в России по вводу жилья

"Транснефть – Сибирь" эффективно экономит энергоресурсы

Общество

Широкая Масленица на Цветном бульваре: программа праздника

На юге Тюменской области обустраивают земельные участки для многодетных семей Ямала

Защитники Отечества в Тюменской области получают пенсии и пособия

Спорт

На татами в Тюмени встретятся лучшие дзюдоисты УФО

Тюменский теннисист успешно играет в Москве

Югорчане забрали теннисную бронзу

Происшествия

В Югре эвакуировали пассажиров поезда из-за ложного минирования

В Тюмени полицейского-наркоторговца приговорили к тринадцати годам

Более пяти миллионов штрафов выплатили владельцы резинового жилья в Тюмени
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+