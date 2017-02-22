Владимир Ковин: поддержка кредитной кооперации - одно из приоритетных направлений развития АПК

Фото Тюменской областной думы

Глава аграрного комитета областной думы Владимир Ковин принял участие в расширенном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Основная тема разговора – развитие агропромышленного комплекса и обеспечение рационального природопользования в тюменском регионе.

"У наших коллег был неподдельный интерес, когда разговор шел в целом о состоянии АПК области. В нашем сложнопостроенном субъекте есть не только нефть и газ, еще активно развивается аграрный сектор. В этом направлении нам действительно есть что показать",- убежден Ковин.

Законодатель остановился на ряде инициатив, которые в Совете Федерации были приняты позитивно.

"Одно из предложений касалось мелкотоварных сельхозпредприятий. Мы предложили увеличить процентное соотношение федерации в грантах. Это дорогого стоит. Начать свое дело в АПК без стартового капитала, без гарантий просто невозможно. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана",- отметил Владимир Ковин.

По словам председателя комитета, на заседании речь шла и об увеличении лимитов по недорогим кредитным ресурсам для всех сельхозпроизводителей.

"В этом вопросе мы так же были услышаны. У нас запросили информацию, мы ее предоставим. Также затронули тему поддержки малых форм хозяйствования. Речь шла о кредитной кооперации", - рассказал законодатель.

По мнению Владимира Ковина, кредитная кооперация должна участвовать в инвестиционной деятельности наряду с другими финансовыми институтами.

"Такая форма работы, как дни субъектов в Совете Федерации, очень эффективна. Этому предшествует большая серьезная подготовка, все отрабатывается детально и по существу", - резюмировал депутат.

В трехдневных мероприятиях участвовали члены Верхней палаты российского парламента, представители общественности, бизнеса, науки и культуры. Депутатский корпус представляли Сергей Корепанов, Инна Лосева, Фуат Сайфитдинов, Владимир Ковин, сообщает управление по обеспечению информационной политики Тюменской областной думы.

Соб. инф.