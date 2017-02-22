up

22.02.2017 среда

EUR 61.209

USD 57.859

В Тюмени 1..3 С 7 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Молочный комбинат "Ситниковский" отметит юбилей в 2017 году

17:15 22 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
zolotie-luga.ru

Молочному комбинату "Ситниковский" исполнится 85 лет в 2017 году.

За богатую историю завод пережил и взлеты, и падения, но теперь остается в лидерах по производству цельномолочной продукции и творожных изделий в Западной Сибири и Уральском Федеральном округе.

Молочный комбинат "Ситниковский" основан в 1932 году и стал первым в СССР предприятием по производству сгущенного молока. В девяностые годы вместе со всей страной комбинат пережил сложнейший кризис. Несмотря ни на что, "Ситниковский" продолжает развиваться, являясь филиалом АО "Золотые луга".

За последние несколько лет завод пережил глобальную модернизацию, но сохранился главный принцип работы: ориентированность на производство натуральных и качественных продуктов.

В 2013 году в с. Ситниково закончилось строительство нового цеха по выпуску цельномолочной продукции производительностью до 280 тонн в сутки с полностью закрытым циклом технологического процесса от приемки сырья до расфасовки в потребительскую упаковку, что гарантирует высокое качество и безопасность продукции.

В начале 2014 года на МК "Ситниковский" установлена новая линия по производству ультрапастеризованного молока, позволившая расширить ассортиментный перечень ТМ "Золотые луга".  

"Предприятие может перерабатывать 500 тонн молока в сутки. Мы осваиваем все новые виды продукции. Гордимся, что наши продукты экологически чистые, значит, и в Омутинском районе, и в Тюменской области будут расти здоровые дети. Наш комбинат – активный участник общественной жизни района, наши сотрудники знают, что на МК "Ситниковский" есть все возможности для карьерного роста и саморазвития", - отметил директор филиала компании "Золотые луга" - МК "Ситниковский" Александр Велижанин.

АО "Золотые луга" - один из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: молочный комбинат "Ситниковский" и молочный комбинат "Ишимский". В МК "Ситниковский" находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво!".

Теги: юбилей , Золотые луга , молоко

Последние новости

18:21 Специалисты патологоанатомического бюро тюменского "Медгорода" освоили новые методы диагностики
18:10 Игорь Пономаренко: зрители поют все песни, которые мы исполняем
17:59 23 февраля - события дня
17:48 Мужчины - с Марса, женщины - с Венеры: версия связистов
17:37 Тюменцев и гостей города приглашают на гулянья
17:26 Более ста самбистов примут участие в тюменском турнире
17:15 Молочный комбинат "Ситниковский" отметит юбилей в 2017 году
17:04 Следователи разоблачили коррумпированного снабженца в областной больнице
16:59 "Транснефть – Сибирь" продолжает реализацию соцобъектов нефтепровода Заполярье – Пурпе
16:53 В гостиной "Пионера" будут звучать флейта, гитара и виолончель Фото
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор вручил правительственные и региональные награды выдающимся жителям Тюменской области

"Транснефть-Сибирь" будет активнее сотрудничать с тюменскими заводами

Тюмень почтила память воинов, защитивших Отечество

Политика

Программа "Сотрудничество" в 2017 году будет работать по одиннадцати направлениям

Областная дума сэкономила более шестидесяти миллионов рублей

Совет законодателей Тюменской области и автономных округов наметил планы работы в 2017 году

Экономика

Молочный комбинат "Ситниковский" отметит юбилей в 2017 году

"Транснефть – Сибирь" продолжает реализацию соцобъектов нефтепровода Заполярье – Пурпе

Владимир Ковин: поддержка кредитной кооперации - одно из приоритетных направлений развития АПК

Общество

Специалисты патологоанатомического бюро тюменского "Медгорода" освоили новые методы диагностики

Игорь Пономаренко: зрители поют все песни, которые мы исполняем

23 февраля - события дня

Спорт

Более ста самбистов примут участие в тюменском турнире

Тюменский дзюдоист выступит на Гран-при в Германии

Викуловская молодежь отличилась на областной спартакиаде

Происшествия

Следователи разоблачили коррумпированного снабженца в областной больнице

В Пыть-Яхе подросток спрыгнул с крыши многоэтажки

Бывший студент ТИУ отработает взятку
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+