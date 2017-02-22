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Тюменских предпринимателей проконсультируют в многофункциональных центрах

11:45 22 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ГАУ ТО "МФЦ"

В многофункциональных центрах Тюменской области предприниматели смогут не только получить государственные и муниципальные услуги, но и проконсультироваться по вопросам ведения бизнеса. Соответствующее постановление на заседании президиума регионального правительства подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Специалисты МФЦ проконсультируют по вопросам государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В частности, по подготовке документов на госрегистрацию, выбору способа их подачи и получения, иным темам, связанным с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, можно будет получить информацию по вопросам изготовления печати, открытия счета в банке, постановки на учет во внебюджетных фондах, уточнения кодов и форм отчетности в органах статистики.

Сотрудники многофункциональных центров смогут проинформировать предпринимателей и по вопросам государственной поддержки, оказываемой на областном уровне, в том числе организациями, образующими областную инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Такими как фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области", фонд "Микрофинансовая организация предпринимательского финансирования Тюменской области",  управляющая компания "Индустриальные парки Тюменской области", "Западно-Сибирский инновационный центр". Речь идет о формах и видах оказываемой государственной поддержки, категориях ее получателей, видах деятельности субъектов предпринимательства, дающих право на получение господдержки, основных условиях для ее получения, перечне представляемых субъектами предпринимательства документов, способов их подачи и сроков рассмотрения  и другие. Полный объем и перечень консультативных услуг в МФЦ определен 225 постановлением регионального правительства от 9 июня 2016.

В случае, если предпринимателю потребуется дополнительная информация по данным вопросам, прямо в многофункциональном центре ему подскажут электронную почту специалиста, курирующего ту или иную тему, и в течение пяти дней предприниматель сможет получить необходимые разъяснения на свой электронный адрес.

Такая форма работы позволит  обеспечить дополнительные возможности для бизнеса. Предприниматели смогут обращаться за соответствующими консультациями помимо отраслевых органов  и организаций в филиалы МФЦ.

В настоящее время многофункциональные центры уже оказывают около 60 видов услуг для предпринимательского сообщества.

Теги: предприниматели , Владимир Якушев , МФЦ

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