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Более пяти миллионов штрафов выплатили владельцы резинового жилья в Тюмени

12:51 22 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Более 5,4 млн рублей штрафов выплатили владельцы жилья за фиктивную постановку на учет мигрантов в Тюмени в 2016 году. Правоохранительные органы возбудили 293 уголовных дела. В 2015 году таких дел было 74.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, на территории Калининского округа в 2016 году правоохранители в отношении владельцев "резиновых" квартир и домов возбудили 150 уголовных дел, в Центральном округе – 51, в Ленинском – 37, в Тюменском – 20, в Тобольске – 19, в Исетском районе – 5, в Нижнетавдинском – 4, в Ялуторовске – 4, в Тобольском районе – 2, в Заводоуковске – 1.

В 2016 году по результатам расследования тюменские прокуроры в суды направили 257 дел. Из них 96 рассмотрел суд. 94 осужденных были подвергнуты штрафу, а двое – к лишению свободы условно.

Общая сумма наложенных штрафов превысила 5,4 млн рублей. В 2015 году сумма штрафных санкций составила более 2,9 млн рублей.

В январе 2017 года за фиктивную постановку на учет мигрантов возбуждено 24 уголовных дела.

Теги: мигранты , прописка , уголовное дело , штраф

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