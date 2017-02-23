Праздничные концерты пройдут в тюменских домах культуры

Фото со страницы ДКиТ "Торфяник" в соцсети "ВКонтакте"

Учреждения культуры Тюмени чествуют защитников Родины.

Центр культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) поздравит тех, кто доблестно служил, и будет служить Отечеству. В 12 часов начнется праздничная программа "Есть такая профессия - Родину защищать". Творческие коллективы центра порадуют всех яркими незабываемыми выступлениями.

Дом культуры и творчества "Торфяник" (ул. Малышева, 26) в 12 часов приглашает на программу "Защитникам Отечества!". Музыкальные номера подготовили хор "Сибирское раздолье", хор "Югра", детская студия народного танца "Сибирята", студия эстрадного вокала "Престиж", студия современной хореографии MERET, ансамбль русской песни "Перезвоны", цирк-студия "Жар-птица", эстрадно-цирковая студия "Сказочный мир".

Программа "Сегодня праздник ваш, мужчины" начнется в 13 часов в Доме культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10).

Молодежный театр "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) в 18 часов приглашает на спектакль "Край", сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.