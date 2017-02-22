Тюменский дзюдоист выступит на Гран-при в Германии

Фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Тюменский дзюдоист Казбек Занкишиев выступит на Гран-при среди мужчин и женщин в Дюссельдорфе, который пройдет с 24 по 26 февраля. Для участия в соревнованиях подали заявки 378 спортсменов из 51 страны мира.

Как сообщает пресс-служба ЦОП "Тюмень-дзюдо", в российской сборной 16 дзюдоистов. Подопечный Данила Воловича, мастер спорта международного класса Казбек Занкишиев поборется за медали в весовой категории до 100 кг, в списочном составе которой 29 атлетов.

Напомним, что Казбек Занкишиев является победителем первенств мира среди юниоров до 20 лет и Европы среди юниоров до 23 лет, дважды бронзовым призером турнира "Большой шлем", неоднократным чемпионом и призером кубков мира и Европы, а также чемпионатов и первенств России. В 2015 году тюменец уже был участником немецкого Гран-при, там он завоевал серебряную медаль.

Начало поединков ежедневно в 9 часов, финальный блок - в 17 часов по местному времени (отстает от тюменского на четыре часа).

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