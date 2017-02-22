Губернатор вручил правительственные и региональные награды выдающимся жителям Тюменской области

фото ИА "Тюменская линия"

Благополучие региона зависит от его жителей, от их веры в успех и умения добиваться поставленных целей.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на торжественной церемонии вручения государственных и ведомственных наград Российской Федерации, наград и почетных званий Тюменской области.

Он отметил, что собравшиеся в зале - это выдающиеся люди, которые двигают вперед нашу страну и укрепляют ее могущество. "Важно, чтобы каждый житель делал свое дело ответственно, по-честному, при таком подходе наша жизнь будет меняться к лучшему не только в каждом нашем муниципалитете, но и в целом в стране", - выразил уверенность Владимир Якушев.

фото ИА "Тюменская линия"

Всего глава региона вручил 35 наград, среди награждаемых два коллектива – ЗАО "Научно-производственный центр "Сибнефтегаздиагностика" и ООО "Бентек". Для участия в церемонии в областной центр прибыл заслуженный деятель искусств РФ, почетный вице-президент Всемирного танцевального союза (WDC), президент Российского танцевального союза Станислав Попов. Ему присвоено звание "Почетный работник культуры и искусства Тюменской области".

Заслуженными врачами РФ стали врач областной клинической больницы №2 Валерий Меркель и заведующая отделением областной больницы №23 Ялуторовска Людмила Пономарева, заслуженными работниками сельского хозяйства - тракторист подразделения "Лариха" Владимир Протасевич и оператор по уходу за животными племзавода "Юбилейный" Ишимского района Николай Лютов.

фото ИА "Тюменская линия"

Медалью Минобороны РФ "Адмирал Горшков" наградили председателя Совета Тюменской региональной общественной организации ветеранов флота "Союз военных моряков" Виктора Карпова и члена Тюменского областного Совета "Всесоюзной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов" Василия Ефремова.

фото ИА "Тюменская линия"

Заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков получил почетную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ за содействие в решении задач развития промышленного потенциала, активную деятельность в рамках взаимодействия с Минпромторгом России и многолетний добросовестный труд.

фото ИА "Тюменская линия"

Благодарностями Министерства строительства и ЖКХ РФ поощрили машиниста экскаватора "Специализированного строительного управления-6" Тобольска Камиля Саликова, техника горюче-смазочных материалов "Управления механизированных работ-2" Тобольска Веру Гребенникову, генерального директора Института "Тюменьгражданпроект" Любовь Колегову и директора филиала "Мостострой-11" территориальной фирмы "Мостоотряд-87" Тобольска Леонида Губко.

Любовь Колегова поблагодарила сотрудников своего института. "Развитие нашего института было бы невозможно без поддержки строительного комплекса правительством Тюменской области и лично губернатором, потому что все знают, что в других областях со строительством не так все хорошо, как у нас", - сообщила она.

фото ИА "Тюменская линия"

Главному врачу Федерального центра нейрохирургии Альберту Суфианову присвоили звание почетного работника здравоохранения Тюменской области.

Альберт Суфианов поблагодарил за высокую оценку его труда и отметил, что в его лице оценили работу всего трудового коллектива. "Федеральный центр нейрохирургии имеет небольшую историю, всего пять лет, но за это время мы прооперировали более 18 тысяч пациентов из всех регионов России и из-за рубежа. Своим трудом будем добиваться дальнейших побед", - подчеркнул он.

фото ИА "Тюменская линия"

Региональных знаков отличия "За мужественный поступок" удостоились помощник начальника караула 40 пожарно-спасательной части 32 отряда федеральной противопожарной службы по Тюменской области Николай Шурыгин и спасатель открытого акционерного общества "Тюменьторф" Станислав Крицкий, который спас тонущую девушку. Благодаря решительным действиям Николая Шурыгина из пожара спаслись более 20 человек, были эвакуированы 38 человек.

фото ИА "Тюменская линия"

Почетную грамоту губернатора Тюменской области Владимир Якушев вручил начальнику депозитария Западно-Сибирского коммерческого банка Игорю Гурьеву.

Начальник управления по общим вопросам администрации Когалыма Ирина Чумакова, оператор очистных сооружений эксплуатационного района №12 Тобольского регионального отделения "Тепло Тюмени" Валентина Аушева, технолог молочно-мясного комплекса "Исеть-Молоко" Татьяна Жилина, заместитель начальника территориального отдела филиала федерального управления автомобильных дорог "Урал" Ирина Ванюкова и преподаватель по классу духовых инструментов детской школы искусств им. В.В. Знаменского Николай Коваленко получили благодарности губернатора Тюменской области.

Кроме них такую награду в большом зале правительства региона вручили учителю русского языка и литературы Слобода-Бешкильской средней общеобразовательной школы Исетского района Надежде Лымаревой, начальнику производства ООО "Сварочные термопласты Сибири" Николаю Фадееву, водителю автомобиля первого класса "Муниципальных закупок Тюмени" Сергею Пискуину, повару охотничьего хозяйства ООО "Капиталстрой" Омутинского района Надежде Гольцовой, старшему эксперту отдела криминалистики СУ СК РФ по Тюменской области Елене Киреевой и заместителю руководителя первого отдела процессуального контроля СУ СК РФ по Тюменской области Андрею Чернышову.

фото ИА "Тюменская линия"

Надежда Лымарева отметила, что ее педагогический стаж - 35 лет, 20 из которых она посвятила средней школе, где трудится и по сей день. "В основе современного образования лежит активность учителя и ученика, главная его цель - воспитание личности творческой, активной, умеющей совершенствоваться в быстро меняющемся информационном пространстве. Для себя я определила современную школу как школу, построенную на любви к детям, на доброте и доверии, искренности отношений, школу умную по своему содержанию. Теперь, как никогда раньше, государство и региональное правительство обращает внимание на сферу образования, благодаря чему стирается грань между сельской и городской школой в плане материально-технического обеспечения", - выразила мнение учительница.

фото ИА "Тюменская линия"

Владимир Якушев отметил благодарностью токаря цеха по обслуживанию технологического оборудования по производству свинцовых аккумуляторных батарей Александра Матигорова и разрубщика аккумуляторных пластин производства автомобильных стартерных аккумуляторных батарей Тюменского аккумуляторного завода Николая Чупина.

За трудовые успехи и заслуги в области гражданской авиации и в связи с 50-летием со дня основания публичного акционерного общества "Авиакомпания "ЮТэйр" благодарность губернатора получили авиатехник по техническому обслуживанию авиационного и радиоэлектронного оборудования цеха технического обслуживания воздушных судов "Тюмень" ООО "ТС Техник" Олег Володин, пилот-инструктор летного отряда №2 авиакомпании "ЮТэйр" Сергей Савин, инженер-технолог по зашитным покрытиям отдела главного технолога АО "ЮТэйр-Инжиниринг" Людмила Щербакова.

Дарья Казакова