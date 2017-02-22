В Тюмени полицейского-наркоторговца приговорили к тринадцати годам

Фото пресс-службы РУФСБ России по Тюменской области

Вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда Тюмени в отношении бывшего майора полиции Евгения Кучулова, организовавшего сбыт наркотических средств.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

Суд также лишил Кучулова на десять лет права занимать должности рядового и начальственного состава в органах внутренних дел Российской Федерации.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники РУФСБ России по Тюменской области установили, что оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области майор полиции Евгений Кучулов для личного обогащения и повышения результатов служебной деятельности, шантажируя наркозависимых лиц и угрожая им привлечением к уголовной ответственности, организовал сбыт наркотических средств.

Кроме того, оперативник хранил в гараже крупную партию наркотиков для их дальнейшей реализации. Однако преступный умысел Кучулова не был доведен до конца по не зависящим от него обстоятельствам. В июне 2015 года сотрудник полиции был задержан, а обнаруженные в гараже наркотики изъяты.

Во время следственных действий, которые провели сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Тюменской области, причастность уже бывшего полицейского к незаконной торговле наркотиками и их хранению полностью доказана.