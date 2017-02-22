up

22.02.2017 среда

EUR 61.209

USD 57.859

В Тюмени 1..3 С 7 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

В Тюмени полицейского-наркоторговца приговорили к тринадцати годам

13:35 22 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы РУФСБ России по Тюменской области

Вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда Тюмени в отношении бывшего майора полиции Евгения Кучулова, организовавшего сбыт наркотических средств.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

Суд также лишил Кучулова на десять лет права занимать должности рядового и начальственного состава в органах внутренних дел Российской Федерации.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники РУФСБ России по Тюменской области установили, что оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области майор полиции Евгений Кучулов для личного обогащения и повышения результатов служебной деятельности, шантажируя наркозависимых лиц и угрожая им привлечением к уголовной ответственности, организовал сбыт наркотических средств.

Кроме того, оперативник хранил в гараже крупную партию наркотиков для их дальнейшей реализации. Однако преступный умысел Кучулова не был доведен до конца по не зависящим от него обстоятельствам. В июне 2015 года сотрудник полиции был задержан, а обнаруженные в гараже наркотики изъяты.

Во время следственных действий, которые провели сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Тюменской области, причастность уже бывшего полицейского к незаконной торговле наркотиками и их хранению полностью доказана.

Теги: полиция , приговор , наркотики , суд , ФСБ

Последние новости

14:08 Широкая Масленица на Цветном бульваре: программа праздника
13:57 В Югре эвакуировали пассажиров поезда из-за ложного минирования
13:46 На юге Тюменской области обустраивают земельные участки для многодетных семей Ямала
13:35 В Тюмени полицейского-наркоторговца приговорили к тринадцати годам
13:24 Защитники Отечества в Тюменской области получают пенсии и пособия
13:13 Наказание для водителей общественного транспорта в Тюмени могут ужесточить
13:02 Пугливая кошка ищет хозяина
12:51 Более пяти миллионов штрафов выплатили владельцы резинового жилья в Тюмени
12:40 На татами в Тюмени встретятся лучшие дзюдоисты УФО
12:29 С тюменских крыш уберут сосульки и снег
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Тюмень почтила память воинов, защитивших Отечество

Тюменских предпринимателей проконсультируют в многофункциональных центрах

Госнаграды президента из рук губернатора получат тридцать пять тюменцев

Политика

Программа "Сотрудничество" в 2017 году будет работать по одиннадцати направлениям

Областная дума сэкономила более шестидесяти миллионов рублей

Совет законодателей Тюменской области и автономных округов наметил планы работы в 2017 году

Экономика

Владимир Ковин: поддержка кредитной кооперации - одно из приоритетных направлений развития АПК

Тюменская область заняла четвертое место в России по вводу жилья

"Транснефть – Сибирь" эффективно экономит энергоресурсы

Общество

Широкая Масленица на Цветном бульваре: программа праздника

На юге Тюменской области обустраивают земельные участки для многодетных семей Ямала

Защитники Отечества в Тюменской области получают пенсии и пособия

Спорт

На татами в Тюмени встретятся лучшие дзюдоисты УФО

Тюменский теннисист успешно играет в Москве

Югорчане забрали теннисную бронзу

Происшествия

В Югре эвакуировали пассажиров поезда из-за ложного минирования

В Тюмени полицейского-наркоторговца приговорили к тринадцати годам

Более пяти миллионов штрафов выплатили владельцы резинового жилья в Тюмени
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+