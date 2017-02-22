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Юных горожан наградили за рисунки о добре и зле

16:20 22 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
depedu.tyumen-city.ru

Более 100 работ учеников 22 школ Тюмени оценило жюри конкурса детского рисунка "Террору – нет!".

Заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов приветствовал победителей конкурса и поблагодарил их за участие.

"Одним из важнейших направлений работы по безопасности жизнедеятельности является информирование граждан о тех или иных событиях и мероприятиях, о нашей совместной работе и инструментах, которые позволяют нам помочь тюменцам, оказавшимся в беде. И самое ответственное направление - это работа с подрастающим поколением. Ей у нас уделяется большое внимание. Как мы видим, дети легко могут отличить плохое от хорошего, доброе от злого, что очень важно", - подчеркнул Павел Перевалов.

В номинации "Мир во всем мире" победила ученица школы №63 Екатерина Ващенко. Вне конкурса за художественное впечатление жюри отметило рисунок "Остановите наши слезы" учащейся школы №67 Дарьи Харьяковой.

Первое место в номинации "Все мы похожи" заняла ученица школы №68 Дарья Филиппова ("Голубь мира").

Традиционно на основе работ победителей изготовлены баннеры, которые с 1 по 30 марта будет размещены рядом со школами, где учатся авторы, сообщает департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени.

Соб. инф.

Теги: школы , Павел Перевалов , конкурс рисунков , антитеррор

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