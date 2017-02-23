Тюменские школьники участвуют в проекте "Мы – потомки героев"

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Региональный проект "Мы - потомки героев" поддержали школьники Тюменской области. Ряд акций, квестов и мастер-классов уже проходит в школах и техникумах региона, сообщает областной департамент образования и науки.

В течение всего учебного года ребята будут собирать материалы о фактах и личностях, событиях Великой Отечественной войны и роли в последних Тюменской области и тюменцев. Настоящим подспорьем стала группа "Мы-потомки героев" в социальной сети Вконтакте. Там размещаются видеоролики, учебные фильмы, а с недавнего времени еще и опросы.

"Сегодня так много ура-патриотизма и невежества в вопросах истории, что становится страшно: часто это не настоящая история, а мифологизация. Важно сохранять память обо всем: о победах и о поражениях, о достижениях и трагедиях обычного человека, попавшего в мясорубку истории", - считает и.о. завкафедрой теории и истории журналистики ТюмГУ Ольга Петрова.

В рамках проекта "Мы-потомки героев" и совместно с "Бессмертным полком" и Российским движением школьников юные тюменцы узнают о своих героях-земляках, связываются со школьниками городов, которые они защищали и собирают письма от благодарных потомков. Добрые весточки участники акции в преддверии праздников и памятных дат передадут тюменским ветеранам.