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Тюменские школьники участвуют в проекте "Мы – потомки героев"

08:16 23 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
pp.vk.me

Региональный проект "Мы - потомки героев" поддержали школьники Тюменской области. Ряд акций, квестов и мастер-классов уже проходит в школах и техникумах региона, сообщает областной департамент образования и науки.

В течение всего учебного года ребята будут собирать материалы о фактах и личностях, событиях Великой Отечественной войны и роли в последних Тюменской области и тюменцев. Настоящим подспорьем стала группа "Мы-потомки героев" в социальной сети Вконтакте. Там размещаются видеоролики,  учебные фильмы, а с недавнего времени еще и опросы.  

 "Сегодня так много ура-патриотизма и невежества в вопросах истории, что становится страшно: часто это не настоящая история, а мифологизация. Важно сохранять память обо всем: о победах и о поражениях, о достижениях и трагедиях обычного человека, попавшего в мясорубку истории", - считает и.о. завкафедрой теории и истории журналистики ТюмГУ Ольга Петрова.

В рамках проекта "Мы-потомки героев" и совместно с "Бессмертным полком" и Российским движением школьников юные тюменцы узнают о своих героях-земляках, связываются со школьниками городов, которые они защищали и собирают письма от благодарных потомков. Добрые весточки участники акции в преддверии праздников и памятных дат передадут тюменским ветеранам.

Теги: школьники , Мы -потомки героев

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