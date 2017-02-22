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"Ангажемент" приглашает на самый мужской спектакль

16:31 22 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из социальной сети "ВКонтакте"

Самый мужской спектакль "Край" по мотивам романа тюменского писателя Виктора Строгальщикова покажут в "Ангажементе" 23 февраля. Начало в 18 часов. Мужская половина труппы полностью задействована в постановке, а в главную роль исполнит заслуженный артист России Алексей Шлямин.

Как сообщает пресс-служба театра им. В.С. Загоруйко, антиутопия Виктора Строгальщикова оказалась подходящим вариантом для эксперимента. Мир, в котором главный герой преодолевает долгую дорогу в поисках самого себя, полон событий, встреч и прозрений.

В инсценировке Валерия Шергина и постановке Константина Солдатова атмосфера временных смещений усиливается образами современного мира – некий невидимый игрок, представляемый Голосом создает квест.

Герою необходимо разгадать массу загадок, причем ответы кроются в его сознании. Манипуляции реальными воспоминаниями героя создают вымышленный мир со странными образами, невероятными событиями, временными перевертышами.

Запутавшись в виртуальном проявлении этого мира, его законе и случае, герой начинает воспринимать мир, в котором он осознал свое присутствие как подлинную реальность. Когда Голос подводит его к "краю" - исходной точке его воспоминаний, оказывается что … "все только начинается". В спектакле звучит музыка группы "Курара".

С созданием декораций помогла петербургский художник Арина Слободяник. Она старалась создать некомфортное, неудобное пространство, которое было бы чуждо человеку, напоминающее полосу препятствий и создающее ощущение нависшей опасности. Световое сопровождение помогает актерам оказаться на лесной дороге, в постановке есть элементы лазерного шоу, видеосъемки, присутствуют пластические сцены.

Напомним, премьера спектакля состоялась осенью 2015 года на средства гранта правительства Тюменской области в сфере театрального искусства. Спектакль "Край" попал в лонг-лист национальной премии "Золотая маска". 

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Фото из социальной сети "ВКонтакте"
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Теги: театры , Ангажемент

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