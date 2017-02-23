Молодые тюменцы будут курировать предпринимательство

Минобрнауки.рф

Молодежная администрация Тюмени провела ротацию и готова к работе в этом году. На этой неделе был объявлен обновленный состав участников этого проекта. В начале марта пройдет первая образовательная встреча.

Куратором проекта - центром внешкольной работы "Дзержинец" для ребят разработана серия обучающих занятий и тренинговых мероприятий.

Среди направлений работы Молодежной администрации выделены основные сферы деятельности муниципальных органов: образование, молодежная политика, культура, дорожная инфраструктура и транспорт, межнациональные отношения и другие. В 2017 году добавлено новое направление – предпринимательство, которое пользуется популярностью среди молодых тюменцев, пишет "Кoмсомольскaя правда-Тюмtнь".

Напомним, что проект реализуется в Тюмени с 2015 года. Ранее состав участников обновлялся ежегодно, но на общем собрании участников было принято решение сделать его двухгодичным.