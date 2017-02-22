В Югре эвакуировали пассажиров поезда из-за ложного минирования

Фото Тюменского региона СвЖД

54 пассажира поезда "Нижневартовск — Уфа" были эвакуированы на станции в Пыть-Яхе из-за ложного сообщения о бомбе 21 февраля.

Сообщение о нахождении бомбы в 15 вагоне пассажирского поезда поступило в 20 часов по местному времени. К моменту прибытия поезда на станцию в г. Пыть-Ях, для предотвращения чрезвычайной ситуации были подключены все необходимые службы города. В срочном порядке 54 человека, находящиеся в 15 вагоне, были эвакуированы и для временного обогрева размещены в автобусах. Кроме того, для экстренной эвакуации людей были подготовлены пункты пребывания на базе КДЦ "Факел", детской школы искусств и школы №1, сообщает пресс-служба администрации города.

После обследования вагона кинологами стало понятно, что информация о наличии бомбы – ложная. По предварительным данным, пассажиры - жители Нижневартовска, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения при снятии с поезда решили "пошутить". Шутники арестованы, ведется следствие.