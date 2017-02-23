Тюменские работодатели создают места для инвалидов и многодетных родителей

trud.admtyumen.ru

Деятельность по созданию рабочих мест для отдельных категорий жителей продолжается в Тюменской области. В 2016 году с работодателями заключено более 300 договоров на создание рабочих мест для этих людей, сообщает региональный департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Рабочие места создаются для инвалидов, родителей детей-инвалидов, многодетных родителей, а также для бывших заключенных. Работодатели, участвующие в этом процессе, могут рассчитывать на возмещение затрат на оплату труда, на приобретение оборудования для оснащения их рабочего места, а также возмещение затрат на компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении и выплаты за наставничество.

Благодаря этой программе в 2016 году было трудоустроено 911 граждан с инвалидностью, 85 многодетных родителей, 10 родителей, воспитывающих детей-инвалидов; 68 граждан, освободившихся из УИН. Рабочие места преимущественно создавали организации малого и среднего бизнеса по таким профессиям, как подсобный рабочий, сторож-(вахтер), социальный работник, делопроизводитель, приемщик заказов, швея, буфетчик, электросварщик ручной сварки, рабочий по уходу за животными. В 2017 году эта работа продолжается.