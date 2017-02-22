Мужчины - с Марса, женщины - с Венеры: версия связистов

Фото компании "МегаФон"

Мужчины проводят время в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook, а женщины - в "Одноклассниках" и Instagram.

К такому выводу пришли эксперты Уральского "МегаФона", исследовав мобильные предпочтения клиентов компании.

С мобильных устройств в ВКонтакт и Facebook выходит на 20-25% больше мужчин, а в Одноклассниках и Instagram на 15% больше женской аудитории.

Сильный пол чаще зависает в мобильном Интернете и скачивает больше трафика. Среднемесячный объем информации из Сети у мужчин на 35% больше, чем у дам.

"Мужчины активнее пользуются 4G и интересуются новыми технологиями. В месяц они скачивают более 4,5 миллиона гигабайт. Этого объема хватит, чтобы посмотреть фильм "Место встречи изменить нельзя" 560 тысяч раз", – отметил директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании "МегаФон" на Урале Сергей Алферов.

Статистика голосовых вызовов доказывает, что мужчины предпочитают чаще звонить и общаться по делу. Дамы, наоборот, звонят меньше, но их беседы продолжительнее. В среднем на мужчину в месяц приходится 153 разговора продолжительностью две минуты. У обладательницы мобильного телефона 140 вызовов длительностью почти три минуты соответственно. Чаще всего инициатором мобильного общения становится мужчина – ежемесячно он совершает в среднем на 11 исходящих вызовов больше.

Пользователи мобильной связи независимо от пола чаще подключают пакетные тарифы, куда входят минуты и мобильный Интернет по всей России по доступной цене. Размеры унисекс – "Все включено S" и "Все включено M", а вот вариант L наиболее популярен среди мужчин.

Соб. инф.