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400 молодых педагогов выпустят учебные заведения Тюменской области

13:38 23 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
delovoysaratov.ru

400 молодых педагогов выпустят учебные заведения Тюменской области в 2017 году. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн. По его словам, уже 70 будущих выпускников определились со своим первым местом работы.

"Задача как раз такая — не выпускать тех, кто завтра пополнит список безработных на рынке труда. К сожалению, такие специалисты есть. Тем более, что на ряде предприятий идет сокращение. Люди с большим опытом встают на биржу труда. Хотя в целом в регионе ситуация с занятостью позитивная: больше вакансий, чем тех, кто состоит на учете в качестве безработного", - сказал Виктор Рейн.

Региональные власти стараются менять представление молодых людей о том, как выглядит рынок труда, пишет "Вслyх.рy". "Мы на первом месте по количеству красивых молодых ребят, которые работают в сфере охраны. Это не делает нам чести. А сколько людей являются участниками созидательного процесса и создают внутренний валовый продукт? Жалкая цифра с учетом существующих амбициозных задач", - заключил народный избранник.

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