Разработки ишимских школьников заинтересовали известные нефтяные компании

Фото: Минобрнауки.рф

Ишимские школьники - победители научных конкурсов России. Дипломами и специальными призами отмечены девятиклассники ишимской школы№8.

Балтийский научно-инженерный конкурс, который прошел в Санкт-Петербурге оказался успешным для двух юных химиков Ишима Артема Старокорова и Анастасии Менг. Их доклады о проведенных исследовательских проектах были отмечены несколькими дипломами и специальными призами, пишет "Мегатюмень".

Анастасия Менг представила тему "Термохимический автономный источник тепла "Теплоген". Артем Старокоров выступил со сложным для обывателя, но нужным для нефтегазовых предприятий докладом "Использование ферромагнитного нанопорошка Fe3O4 для ликвидации разливов нефти".

Ребята работали над своими проектами больше года. Настя увидела в новостях случай с замерзшими на трассе людьми и озаботилась тем, чтобы предотвратить такие случаи и спасти жизни людей. Она придумала устройство, которое при добавлении воды отдает тепло и им можно согреть руки. Зимой воду может заменить растопленный снег. Устройство недорогое. Из реагентов используется: алюминий, соль, медный купорос и опилки.

Артём придумал порошок, который как магнит притягивает нефть, разлитую на поверхности воды. Изготовление порошка недорогое и его применение более эффективное, чем современные методы устранения подобных разливов. Работой Артёма заинтересовались руководители одной из нефтегазовых компаний, они даже вручили мальчику визитку и пригласили поучаствовать в конкурсе грантов, что поможет впоследствии внедрить в производство его идею. Также ребята получили также приглашение учиться в вузе Санкт-Петербурга.