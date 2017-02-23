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Тюменцы решили, как будут отмечать Масленицу

17:38 23 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
mkrf.ru

Участники проекта "Я решаю!" выбрали формат городского праздника Масленица. 83% уверены, что проводить праздник нужно традиционно. 12% высказались за то, чтобы был организован флешмоб, сообщает пресс-служба городской администрации.

58% опрошенных намерены принять активное участие в празднике на Цветном бульваре. 33% признались, что особенностью этой недели для них станут блины. Для 15% неделя должна запомниться тем, что пройдут массовые гулянья, 17% намерены ходить в гости.

В воскресенье каждый житель и гость нашего города сможет проводить зиму с размахом и  принять участие в массовых гуляньях. Фольклорные праздники, как и просили тюменцы, пройдут во всех районах города. Гостей праздника ждут игры, развлекательные программы и конкурсы.  

В духе традиционных русских широких гуляний запланирована программа на Цветном бульваре. На сцене творческие народные коллективы города представят песни, танцы да забавы, всех гостей ожидают яркие и запоминающиеся выступления, театрализованная зарисовка, а в перерывах между выступлениями – знакомство с масленичными традициями, конкурсы с призами от организаторов и партнеров мероприятия. Самые смелые и сильные смогут проявить свои способности во время проведения конкурса по поднятию гири и творческого конкурса по исполнению народных частушек.

Благодаря сервису  "Город онлайн" на портале "Тюмень – наш дом" можно посмотреть, как проходит праздник на Цветном бульваре.

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