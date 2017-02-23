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Тюменских детей учат правильно выходить из сложных ситуаций

18:52 23 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
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В Тюмени реализуется проект "Безопасное взросление". Инициатор - центр "Дзержинец".  Проект состоит из программ: "Слагаемые счастья", "Позволь другому быть другим", "Убереги себя от насилия".

Ребятам помогают осознать проблемы, мешающие жить счастливо, найти выход из сложных ситуаций во взаимодействиях подрастающего человека с окружающим миром и собственным "Я".  Для детей и молодежи предлагаются брошюры, буклеты, листовки профилактического содержания, пишет "Комсoмольскaя правдa-Тюмeнь.

"Мы показываем, как можно проводить время, как разнообразить досуг. Занятому подростку просто некогда курить в подворотне, не приходится бороться со скукой при помощи наркотиков. Мы учим находить решение, формулировать свое мнение и отстаивать свою позицию", - рассказали организаторы проекта.

Отметим, что за 2016 год организовано и проведено 111 профилактических мероприятий, в которых приняли участие 3 тыс. 420 участников, из них 632 несовершеннолетних, состоящих на учете.

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