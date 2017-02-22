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23 февраля - события дня

17:59 22 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в Центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) начнется программа "Есть такая профессия - Родину защищать".

В Тюмени в 12 часов в ДК "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется концертная программа "Защитникам Отечества!".

В Тюмени в 12 часов на автодроме "Культ льда" на озере Алебашево начнется спецоперация "Лед", посвященная 45-летию дорожно-патрульной службы Тюмени.

В Тобольске в 13 часов в ДК "Синтез" (6 мкр., 52) начнется концерт, посвященный Дню защитника Отечества.

В Тюмени в 13 часов в ДК "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) начнется праздничная программа "Сегодня праздник ваш, мужчины".

В Тюмени в 14 часов на набережной Туры молодогвардейцы сыграют в биатлон на коньках в рамках акции "#ТюменьЖдетБиатлон2021" .

В Тюмени в 16 часов в ДК "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется встреча с Федором и Ириной Конюховыми.

Этот день в мире:

1839 - умер граф Михаил Михайлович Сперанский, русский государственный деятель эпохи Александра I и Николая I.

1874 - англичанин Уолтер Уингфилд запатентовал игру, которая ныне известна как теннис.

1878 - родился Казимир Северинович Малевич, российский художник, основоположник одного из направлений в абстрактной живописи – супрематизма.

1893 - Рудольф Дизель получил патент на созданный им двигатель.

1910 - в Ташкенте от оспы умерла актриса Вера Комиссаржевская.

1916 - в Красноярске открылась первая в истории города передвижная выставка живописи и скульптуры сибирских художников и скульпторов.

1918 - по официальной версии, именно в этот день части только что созданной Красной армии остановили под Псковом немецкие войска, наступавшие на Петроград.

1939 - одновременно расстреляны маршал Александр Егоров и комсомольский лидер Александр Косарев.

1942 - начал работу Норильский никелевый завод.

1943 - согласно официальной версии, именно в этот день Александр Матросов закрыл своим телом амбразуру вражеского дота.

1944 - родился артист советского и российского кинематографа Олег Янковский.

1945 - Советские войска освободили от фашистов польский город Познань.

1945 - умер писатель Алексей Толстой.

1995 - в Красноярске создано предприятие "Сибавиатранс".

1997 - Шотландские ученые сообщили о первом успешном клонировании овцы.

2000 - достигнут мировой рекорд по количеству матчей, которые сыграл футболист за национальную сборную, – игрок сборной ФРГ Лотар Маттеус сыграл 144-й матч.

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